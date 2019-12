Aberto período de inscrições para novos alunos da rede estadual de Goiás

Já está aberto o período de inscrições para novos alunos da rede estadual de educação de Goiás. O prazo segue até o dia 7 de janeiro de 2020.

Para realizar a inscrição, os interessados devem solicitar as vagas por meio do site www.matricula.go.gov.br. A solicitação deve feitas apenas para novos alunos, oriundos de outras redes, seja municipal, federal ou privada, até mesmo aqueles que deixaram de estudar e desejam retornar.

No momento da solicitação é necessário ter em mãos: nome completo do aluno, nome completo da mãe ou responsável, CPF do aluno, data de nascimento, etapa, série e turno desejados, opções de escolas (se possível três), o município da escola que deseja estudar (obrigatório), telefone para contato e e-mail.

Para garantir o acesso ao sistema de solicitação de vagas, as escolas e as sedes das Coordenações Regionais de Educação (CREs) contam com estrutura de computares à disposição das famílias que não têm acesso à internet.

Efetivação da matrícula de novos alunos da rede estadual de Goiás

Após o período de solicitação de matrícula, o estudante ou o responsável deverá entrar no site www.matricula.go.gov.br, no período de 20 a 29 de janeiro para verificar em qual Unidade foi alocado e comparecer na Escola para a efetivação da matrícula. Devem ser apresentados documentos pessoais (CPF, RG, certidão de nascimento ou de casamento), comprovante de endereço e comprovante de escolaridade (histórico escolar, declaração de aprovação ou declaração de cursando).

O ano letivo 2020 está previsto para começar no dia 27 de janeiro e o início das aulas no dia 30.

Renovação de matrículas na rede estadual de Goiás também começam dia 16

Também começam hoje o período para renovação de matrículas para os alunos que já estudam em uma escola da rede estadual e desejam permanecer na mesma instituição em 2020, o estudante (maior de 18 anos) ou o responsável, deve fazer a Renovação da Matrícula, presencialmente na Unidade Escolar. O período para renovação também segue aberto até dia 7 de janeiro.

Segundo a Seduc, os alunos que não renovarem a matrícula no prazo estipulado irão concorrer vaga com os novos alunos. Já os estudantes de alguma Unidade Estadual, que por algum motivo desejam transferir para outra Unidade Estadual, deverão solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP), presencialmente na Unidade Escolar, até o dia 7 de janeiro.