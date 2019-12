Cabeleireiro mata mulher e liga para enteada para se desculpar, em Goiânia

Um cabeleireiro é suspeito de matar a mulher, com quem era casado há 17 anos, e ligar para a enteada pedindo desculpas pelo que fez. O caso ocorreu na noite deste domingo (15/12), no setor Jardim Curitiba, em Goiânia. Após confessar o crime para a filha da vítima, o homem fugiu. A mulher foi encontrada morta na cozinha de casa.

De acordo com relato de uma das filhas da mulher morta pelo ex-marido, identificada como Andreia Messias de Aguiar, de 42 anos, o padrasto ligou para ela após o crime e pediu desculpas pelo que fez. Ela o questionou sobre o que teria ocorrido e ele confessou que ter matado a mãe dela.

A jovem imediatamente ligou para uma irmã que mora próxima da casa da mãe, que foi ao local com um amigo. O rapaz pulou o muro da residência e encontrou Andreia morta no chão da cozinha. Informações preliminares apontam que a mulher foi assassinada com diversas facadas na região do tórax.

Cabeleireiro suspeito de matar mulher e ligar para enteada para se desculpar não aceitava fim de casamento

Ainda conforme a filha de Andreia, ela e o cabeleireiro, identificado como Carlos Roque Pereira, foram casados por 17 anos, porém há alguns meses a mulher pedia a separação. Andreia já teria também registrado boletim de ocorrência contra agressões do ex-marido.

Carlos não aceitava o fim do casamento, se negava a sair da casa e também a vendê-la. Ultimamente, de acordo a filha da vítima, o casal discutia muito, principalmente pela casa que moravam. “Ela queria que ele saísse, mas ele não saía. Queria que ele vendesse e ele não vendia, ficava desse jeito. Agora a gente vai achar ele para fazer justiça, porque ele tem que pagar pelo que ele fez com a minha mãe”, reforçou a jovem em entrevista à TV Anhanguera.

Até a manhã desta segunda-feira (16/12), o cabeleireiro não havia sido localizado. O caso é investigado.