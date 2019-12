Com suspeita de incêndio, motorista abandona passageiros às margens da BR-153

O motorista de um ônibus de turismo abandonou os passageiros às margens da BR-153, a cerca de 50 quilômetros de Goiânia, pois havia uma suspeita de incêndio no veículo.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que estava vindo de São Paulo, teve uma pane mecânica na rodovia e deixou 46 passageiros desamparados no local.

Conforme informado pelos passageiros, que tem diversos estados como destinos, sendo Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí; o ônibus saiu neste domingo (15/12) de São Paulo e já apresentava diversos defeitos. Durante a madrugada, o veículo precisou para quando apresentou uma suspeita de incêndio, pois estava com muita fumaça.

Diante disso, o motorista saiu do veículo e disse que ia buscar solução, mas não retornou até o momento em que a PRF esteve no local. Além disso, os passageiros também não tinham nenhuma informação sobre o que aconteceria nas próximas horas.

A empresa responsável pela linha foi acionada e ofereceu ajuda aos clientes. Além de trabalhadores da construção civil em férias, entre os passageiros estão alguns idosos e mulheres com crianças de colo. Vários deles alegaram não ter recursos para o pagamento de refeições.

Além do motorista que abandonou passageiros às margens da BR-153 com suspeita de incêndio, um homem colocou fogo em carro carregado de maconha, na BR-060

As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar de Goiás apreenderam, na sexta-feira (26/7), um carro de passeio carregado com maconha. Durante a fuga, um suspeito colocou fogo no veículo e fugiu em seguida. A ocorrência teve início na BR-060, em Rio Verde, e terminou em uma outra rodovia goiana em direção à Santa Helena de Goiás.

A Polícia Militar de Santa Helena foi acionada e, pouco tempo depois, os militares encontraram o carro, em chamas, em uma estrada de terra. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para controlar o fogo já que o incêndio corria o risco de tomar maiores proporções.

Depois que as chamas foram contidas, os policiais constataram que o veículo estava completamente lotado de maconha, sendo que a maior parte da carga foi queimada no incêndio.