Em vídeo, jovem detalha como esfaqueou o pai até a morte em Goiânia

O jovem, de 21 anos, que esfaqueou o pai até a morte foi apresentado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) neste final de tarde. Em um vídeo, ele conta detalhes de como efetuou o crime no Setor Ana Clara, em Goiânia.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na madrugada do último sábado (14/12) quando Igor Mateus Martins Dias, de 21 anos, chegou em casa exigindo que o pai lhe desse dinheiro para comprar drogas. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (16/12).

No vídeo o acusado afirma que chegou em casa por volta das 21h da noite de sexta-feira (13/12) após ter usado uma quantidade de crack. Quando chegou, pediu dinheiro ao pai.

Diante da recusa da vítima, o usuário de drogas foi para o seu quarto e usou mais uma quantidade de crack. Passado um tempo ele foi até o quarto do pai e começou a desferir os golpes de faca contra a vítima.

Após a morte do pai ele afirma que trancou a porta do quarto e foi tomar banho, pois “estava todo ensanguentado”.

Sem demonstrar emoção, ele continuou afirmando que após tomar banho ele saiu de casa para usar mais drogas. Após o crime, duas pessoas estiveram na residência, mas ele afirma que agiu sozinho e que ninguém viu o corpo do pai.

Veja o vídeo com a confissão:

Entenda o caso em que jovem esfaqueou o pai até a morte, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) em ação conjunta com a Polícia Militar de Goias (PMGO) prendeu Igor Mateus Martins Dias, de 21 anos, que esfaqueou o pai até a morte para comprar drogas, no Setor Ana Clara, em Goiânia.

O acusado é usuário de drogas e para comprar o entorpecente começou a exigir dinheiro do pai, de 62 anos, que recusou a dar dinheiro ao filho. Com isso, ele esfaqueou o pai até a morte, na madrugada do último sábado (14/12).

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) a prisão aconteceu, nesta segunda-feira (16/12) por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) durante uma ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).