Filho de Marília Mendonça nasce, em Goiânia, e cantora divulga foto nas redes

Nasceu na tarde desta segunda-feira (16/12) o primeiro filho de Marília Mendonça, que deu à luz no Hospital Premium, em Goiânia.

Nas redes sociais, a cantora sertaneja divulgou uma foto onde aparece com o também cantor sertanejo Murilo Huff dando as boas-vindas ao pequeno Léo.

Na foto, Marília aparece com Léo nos braços, enquanto o mesmo recebe um beijo do pai. Veja:

Em apenas 13 minutos da publicação, a foto alcançou mais de 700 mil curtidas e 22 mil comentários. Vários artistas e fãs que acompanham a cantora deram parabéns pelo chegada do menino. A’iii que seja uma benção de Jesus propagando sua sabedoria e seu amor num mundo cheio de trevas!! Seja abençoada o Léo e você @mariliamendoncacantora ! Ele certamente te trará muito orgulho! Mas do que já é”, escreveu a cantora Paula Baluart.

Já o papai Murilo Huff também divulgou a mesma foto nas redes sociais, e escreveu o seguinte texto:

Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem à mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal à mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Léo e com a mamãe pessoal

Notícia do nascimento do filho de Marília Mendonça abala internet

Poucas horas após o nascimento de Léo, o assunto já tomou as redes sociais e enlouqueceu os fãs e artistas que a acompanham. No Twitter, até as 16h27 desta tarde, o assunto já é o segundo mais comentado do Brasil, com a #BemVindoLeo.

Nas publicações, a cantora Maraísa, da dupla com Maiara, afirma que viu o pequeno. “Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele! Meu Deus, é lindo! Meu Deus, ele é perfeito”, escreveu a cantora sertaneja.

Marília Mendonça deixa os palcos devido nascimento de Léo

A cantora anunciou que fará uma pausa na carreira para se dedicar ao filho nos primeiros meses. Conforme informado pela cantora, agenda de shows deve voltar no início de março.