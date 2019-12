Filho que esfaqueou pai até a morte para comprar drogas é preso em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) em ação conjunta com a Polícia Militar de Goias (PMGO) prendeu o filho que esfaqueou pai até a morte, no Setor Ana Clara, em Goiânia.

O acusado, de 21 anos, é usuário de drogas e para comprar o entorpecente começou a exigir dinheiro do pai, de 62 anos, que recusou a dar dinheiro ao preso. Com isso, o filho esfaqueou pai até a morte, na madrugada do último sábado (14/12).

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) a prisão aconteceu por meio da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) durante uma ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Segundo a corporação, o crime aconteceu na madrugada do último sábado (14/12) quando Igor Mateus Martins Dias, de 21 anos, chegou em casa exigindo que o pai lhe desse dinheiro para comprar drogas, já que é usuário de drogas.

Por sua vez, Ubiratan Martins Dias, de 62 anos, se negou a dar dinheiro ao filho. Diante da recusa, o filho esfaqueou pai até a morte. Após o crime o usuário de drogas furtou dinheiro e eletrodomésticos da casa de seu pai e fugiu para o Setor Ipiranga, onde se escondeu em um galpão.

Filho que esfaqueou o pai até a morte roubou eletrodomésticos para trocar por drogas, em Goiânia

Ainda segundo a Polícia Civil, o usuário de drogas trocou os objetos furtados por entorpecentes, porém acabou sendo preso em um galpão abandonado após diversas diligências conjuntas entre Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto de Criminalística.

Mais detalhes sobre o crime serão apresentados à imprensa na sede da DIH, no final da tarde desta segunda-feira (16/12). As informações prestadas pelo Coronel Moura da Polícia Militar de Goiás, Delegado Murillo Leal da Polícia Civil de Goiás e Perito Criminal Ricardo Matos.