Homem morre afogado após acidente com jet ski, em Planaltina de Goiás

Um homem de 39 anos morreu afogado na Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal, após o jet ski que ele pilotava colidir com uma lancha. O acidente ocorreu na tarde do último sábado (14/12), e o corpo da vítima, Richard Roberto Ferreira Rosa só foi encontrado na manhã do dia seguinte, domingo. Ele foi encontrado no fundo da lagoa.

Na ocasião do acidente, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para ajudar o de Goiás. O CBMDF chegou a deslocar três viaturas, uma embarcação e oito militares para ajudar a corporação goiana, que já empregava duas viaturas, uma embarcação e quatro militares na operação de buscas. Os mergulhadores de resgate utilizaram bolsar de ar (lift bags) infladas a partir do ar de cilindros para mergulho.

Richard pilotava o jet ski quando a colisão com a lancha aconteceu. Os ocupantes da embarcação foram resgatados por outras lanchas que estavam próximas. O corpo de Richard foi encontrado a cerca de quatro metros de profundidade e a 150 metros da margem da Lagoa.

A apuração das causas e responsabilidades sobre o acidente estão a cargo da Policia Civil do Estado de Goiás.

Acidente com jet ski também fez vítima no Lago Paranoá, em Brasília

Neste mesmo fim de semana, um homem de 37 anos sofreu traumatismo craniano após um acidente aquático na noite de domingo (15/12).

Conforme informações de um veículo local, por volta das 19h, Rafhael Vinícius de Oliveira pilotava o veículo aquático no Lago Paranoá, quando, ao realizar uma manobra, colidiu com um deck.

Dezoito militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atenderam a ocorrência com duas viaturas terrestres e duas aquáticas, além de um helicóptero de resgate. Ao chegar ao local do acidente, os bombeiros do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) prestaram o primeiro atendimento e fizeram a estabilização da vítima. Logo em seguida, o homem, que estava inconsciente, teve de ser transportado para o Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IHBDF).

Segundo a corporação, o estado de saúde de Rafhael ainda é grave. Ele teve trauma na face e traumatismo craniano, uma vez que, ao bater no deck, o veículo caiu sobre a vítima.