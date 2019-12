Patricia Quitero lança livro ‘Personalidades construídas no cinema documentário’

A docente de comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Patricia Quitero Rosenzweig lançou seu livro “Personalidades construídas no cinema documentário”.

Patricia escreveu o livro em parceria com a cineasta Rosa Berardo. Este consiste em analisar a imagem pública de personalidades políticas construídas no cinema documentário, como o próprio título diz. Para isso as autoras utilizaram a metodologia de análise de sequências fílmicas.

Desta forma, foi possível identificar as estratégias discursivas e imagéticas usadas na realização de dois documentários, sendo eles Triunfo da Vontade, de 1934, de Leni Riefenstahl, que fala da reunião do partido nacional-socialista alemão NSDAP. O outro foi Entreatos: Lula a 30 dias do poder, de 2002, de João Moreira Salles.

Este segundo documentário relata bastidores da campanha presidencial brasileira do então candidato à presidência da república, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sobre Patricia Quitero, que lançou livro ‘Personalidades construídas no cinema documentário’

Patricia Quitero Rosenzweig é docente da área de Comunicação Social em grandes instituições de Ensino Superior como a PUC e UniAlfa. Atualmente, Rosenzweig é aluna regular de doutorado em Arte e Cultura Visual do PPPG FAV/UFG. Ela também é pesquisadora e mestre em Cultura Visual também pela FAV/UFG.

Ela também coordena e atua em especializações lato sensu, sendo Comunicação Estratégica (PUC Goiás) e Comunicação Audiovisual e Mídias Digitais (Faculdade Sul-Americana).