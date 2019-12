Portal Dia Online e Aproveite a Cidade estreiam parceria

Tem novidade no Portal Dia Online! Em parceria firmada com o Aproveite a Cidade, o Dia Online passa a agregar em seu site todo o conteúdo produzido pelo site goiano.

Além da recente vinculação do Portal Dia Online ao IG, 3º maior produtor de conteúdos do Brasil, agora também temos como parceiros de conteúdo o Aproveite a Cidade. A ideia da parceria surgiu do desejo de agregar ao portal um conteúdo “diferente, qualificado e de utilidade pública”, conta João Pedro Franco, Diretor Executivo do Dia Online.

O Aproveite a Cidade nasceu em 2014 da vontade da jornalista goiana Paula Falcão de apresentar a cidade de Goiânia para as pessoas. De lá pra cá, a plataforma cresceu e seus realizadores Paula Falcão, Carla Falcão e Carlos Freitas, passaram a criar cada vez mais conteúdos destinados a todos aqueles que desejam aproveitar a cidade.

A parceria

Com a incorporação do Aproveite a Cidade ao Portal Dia Online, o leitor poderá acessar todo o conteúdo do Aproveite a Cidade, que continua sendo produzido de forma autônoma, além do conteúdo já disponível no próprio Portal.

As expectativas são as melhores para ambas as plataformas. “Tendo o Dia Online como parceiro, vamos chegar a cada vez mais pessoas em Goiânia, Goiás e no Brasil. A projeção de alcance, uma vez que também estamos dentro do portal iG, é incrível”, afirma a co-fundadora do Aproveite a cidade, Paula Falcão. Para ela, esse trabalho “não é só levar um conteúdo para as pessoas conhecerem a cidade e exercerem mais sua cidadania, é a oportunidade de criar formatos novos, informar e entreter com uma entrega excelente”. “Juntos, a gente não vai mudar apenas a relação dos nossos leitores com a cidade. Nós estamos mudando também o mercado e só podemos ficar muito felizes em fazer parte disso”, afirma.

O Dia Online é um portal de notícias pode ser definido como o lugar de encontro daqueles quem são movidos pela busca do novo. O objetivo do portal é distribuir informações em níveis locais, nacionais e internacionais. Através de do site e redes sociais, o Dia Online busca aumentar o alcance na distribuição de informações e difusão da marca, além de promover entretenimento através das transmissões ao vivo de shows, palestras e entrevistas sobre os mais variados assuntos. Pensando nessa expansão de conteúdos para os leitores, se tornar parceiro do Aproveite a Cidade não poderia ser mais satisfatório.

Escrito por Amanda Caixeta.