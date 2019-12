Preso entregador de app que efetuava roubos em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), prendeu na noite deste domingo (15/12) o entregador de app que efetuava roubos, em Goiânia.

Imagens de câmera de segurança mostram quando o homem abordou uma mulher no Setor Jardim América, em Goiânia. Na ocasião ele estava com a caixa de entrega da Uber Eats.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o entregador de app foi preso no Setor Vila Boa Sorte e foi reconhecido pelas vítimas.

Em uma moto vermelha e usando a caixa de entrega do aplicativo o entregador de app foi reconhecido a partir de imagens de câmera de segurança que flagraram quando o homem roubou a bolsa de uma mulher que caminhava pelo Setor Jardim América.

Veja o vídeo:

zoevideos.net/player/s9b49746b7bb92323364df4a283b900c2

Segundo PM, entregador de app que efetuava roubos em Goiânia possuía registro na Uber Eats; ele foi banido assim que a empresa recebeu denúncia

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), o homem possuía registro no aplicativo.

Segundo a corporação, por meio de uma denúncia os policiais conseguiram capturar um homem suspeito de se aproveitar da situação de ser um entregador de app para praticar roubos a transeuntes em bairros de Goiânia.

O entregador de app se aproveitava da distração das vítimas, que não desconfiavam do criminoso por pensarem que se tratava de um indivíduo em serviço para roubá-las.

Nota

Por meio de uma nota oficial, a Uber, empresa em que o homem se registrou como entregador, se pronunciou sobre o caso. Leia na íntegra:

“A Uber não tolera nenhum comportamento criminoso. O entregador foi banido da plataforma assim que a denúncia foi feita, enquanto aguardamos pelas investigações.A empresa está sempre à disposição para colaborar com as autoridades no curso de investigações ou processos judiciais, nos termos da lei.”