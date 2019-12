Trio amarra e ameaça vítimas durante assalto em supermercado, em Águas Lindas

Na noite deste domingo (15/12), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu três pessoas que amarraram e ameaçaram vítimas durante assalto em supermercado. O caso aconteceu na cidade de Águas Lindas de Goiás.

As vítimas informaram que foram abordados por três indivíduos, todos encapuzados, no momento em que estavam fechando o supermercado. Eles foram amarrados pelas mãos e pés com cordas, ameaçados de morte e agredidos.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a equipe policial foi acionado por uma denúncia sobre um assalto em andamento em um supermercado localizado no bairro Jardim América I, em Águas Lindas de Goiás.

No local, os policiais não perceberam nenhuma movimentação estranha, porém a equipe desembarcou para averiguar alguma movimentação, momento em que um indivíduo, identificado como Lucas Costa Silva abriu o portão lateral e tentou fugir.

Durante a busca pessoal, foi localizado um carregador de arma de fogo, municiado com 13 munições calibre .40 e um saco plástico contendo 17 cartuchos calibre.40.

Dando continuidade a abordagem, os policiais encontraram na residência, que fica nos fundos do mercado, outro indivíduo, identificado como Rafael Bezerra dos Santos.

Ele também estava com uma arma de fogo, pistola .40, municiada com 16 cartuchos de mesmo calibre.

Em continuidade ao adentramento, a equipe visualizou o terceiro autor, um adolescente identificado por K.D.S., apertando a corda que amarrava as vítimas. O adolescente gritava com as vítimas, os ameaçando de morte.

Trio preso chegou a agredir vítimas durante assalto em supermercado

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), assim que entraram no local avistaram as duas vítimas estavam amarradas. Eles informaram que foram abordados por três indivíduos todos encapuzados no momento em que estavam fechando o supermercado.

Aos policiais as vítimas informaram que foram amarrados pelas mãos e pés com cordas, ameaçados de morte durante todo o assalto. Além disso, o trio teria agredido as vítimas.

Ainda segundo a corporação, no local haviam cigarros, energéticos e bebidas alcoólicas dentre outras mercadorias, dentro de caixas e envoltos por cobertores, além de um televisor. Todos os objetos estavam separados próximos do portão.

Na ocasião, os policiais recuperaram o total de R$ 6.537 reais. Além disso, foram recuperados aproximadamente R$ 12 mil reais em mercadorias. Os três foram presos.