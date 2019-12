Vigilante tenta entrar em presídio com celulares presos em cinto, em Itumbiara

Um Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) foi flagrado na manhã desta segunda-feira (16/11) tentando entrar em presídio com celulares e outros ilícitos presos em um cinto, em Itumbiara.

Conforme informações, o flagrante aconteceu no momento que o homem, de 54 anos, passava por revista pessoal antes de iniciar o expediente de trabalho.

De acordo com a direção da Unidade Prisional (UP), pertencente à 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o vigilante apresentava atitude suspeita, o que motivou outros agentes a realizarem um revista minuciosa.

Neste momento, os ilícitos foram encontrados presos ao cinto da calça que ele usava. Entre os objetos estavam três celulares, um carregador, uma cola, três cabos USB e 10 chips de operadoras.

Diante disso, o vigilante, que estava prestes a encerrar o contrato temporário de um ano, foi encaminhado para a delegacia do município para as devidas providências.

A direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos aplicar as devidas sanções disciplinares aos destinatários os ilícitos, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

Além do vigilante que tentou entrar em presídio com celulares e presos em cinto, em Itumbiara, outro foi flagrado com drogas, em Aparecida de Goiânia

Um Vigilante Penitenciário Temporário (VPT) foi flagrado na terça-feira (22/10) com drogas no presídio de Aparecida de Goiânia. O vigilante era servidor plantonista na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), unidade pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

De acordo com a DGAP, o servidor foi flagrado quando chegava na unidade prisional para iniciar o trabalho. Ele portava quase três quilos de substância análoga à maconha.

Segundo o diretor do presídio e agente de segurança prisional Leyber Alves, o vigilante já havia levantado suspeito de outros servidores da unidade e, no momento que chegou ao local, foi revistado por meio de raio X.

Durante a revista, os agentes flagraram o agente prisional, de 26 anos, com as drogas escondidas dentro da mochila. Diante dos fatos, o servidor, que prestava serviços na unidade há cerca de dez meses, foi preso e conduzido para a delegacia para as medidas cabíveis.

De acordo com o Diretor -Geral da Administração Penitenciária, Coronel Wellington Urzêda, foi determinado imediatamente o encerramento do contrato temporário com o servidor.

Conforme informações, a direção abriu procedimentos administrativos internos para apurar o fato e aplicar as devidas sanções disciplinares, conforme a lei.