Açougueiro é preso suspeito de vandalizar letreiro de Goianira

Um açougueiro foi preso pela Polícia Civil suspeito de vandalizar o letreiro de Goianira, na entrada da cidade. O crime, considerado dano qualificado contra o patrimônio público, ocorreu no último mês. Além deste caso, o letreiro já foi alvo de quatro outros atos de vandalismo, sendo o último ocorrido na madrugada do dia 8 de dezembro.

De acordo com informações da corporação, um vídeo mostra o homem sozinho, sentado em cima da letra ‘A’ do letreiro, que foi danificada. Após as imagens circularem, a polícia chegou até o suspeito por meio de denúncia feita por moradores da região. Ele foi identificado pelas M. S. B. e tem 20 anos.

Prefeitura pediu ajuda à população para encontrar autor de vandalismo no letreiro de Goianira

A prefeitura da cidade também divulgou a imagem do ato, pediu à população a colaboração de todos para identificar o suspeito e reforçou que denúncias podem ser feitas na Delegacia da Polícia Civil, ou pelos telefones 3516-3801 e 197.

“Atenção! Na noite da última terça-feira (26), o letreiro de identificação de Goianira foi novamente alvo de vandalismo – pela terceira vez. Câmeras de monitoramento da Prefeitura registraram o momento que o cidadão, ainda não identificado, praticou o crime contra o patrimônio público. | Polícia Militar 190. Nos ajude a preservar a cidade!”, escreveu a prefeitura.

O açougueiro foi atuado por crime de dano qualificado contra o patrimônio público, por ter destruído uma letra da placa da cidade.

Letreiro de Goianira foi alvo de novo ato de vandalismo

Na madrugada do último dia 8, outros dois homens foram filmados praticando o mesmo crime. As imagens, feitas por uma câmera de segurança na rodovia, foram divulgadas e a Polícia Civil, que solicita que a comunidade denuncie os vândalos. A corporação informou ainda que “determinou prioridade na apuração desses fatos e que vai aumentar os esforços no combate ao vandalismo, que não será tolerado.”

Os casos de vandalismo contra o letreiro de Goianira ocorrem desde a inauguração, em junho de 2019.