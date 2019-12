Após fim de relação, homem ateia fogo em loja da ex, em Caldas Novas

Um homem é procurado pela Polícia Civil suspeito de atear fogo na loja da ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (16/12), em Caldas Novas, na Região Sul de Goiás. O estabelecimento de roupas de cama, mesa e banho ficou completamente destruído. O prejuízo chega aos R$ 50 mil em produtos.

Testemunhas relataram que viram o homem chegando ao local com um litro de álcool e em seguida ateando fogo na loja. A ex-namorada do suspeito contou à polícia que no momento do ocorrido havia uma funcionária no estabelecimento, mas conseguiu sair antes de o comércio ser tomado pelas chamas.

Em depoimento, a mulher contou que terminou o relacionamento, que durou quatro anos, há cinco dias. Ela relatou ainda que o homem havia a procurado mais cedo, antes de incendiar a loja, e tentou agredi-la. Além disso, ele ainda a ameaçou dizendo voltaria e a pegaria.

Como prometido, durante a tarde o homem voltou ao estabelecimento e ateou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou dois mil litros de água no combate às chamas. De acordo com a corporação, a loja ficou completamente destruída. Apesar das proporções, não houve vítimas.

Após crise de ciúme, homem ateia fogo na casa da ex

Um homem foi preso suspeito de incendiar a casa da ex-mulher e ameaçar atear fogo no próprio corpo para evitar prisão. O caso ocorreu Setor Residencial Mendanha, em Goiânia, em julho deste ano. Elimar dos Santos Artiaga, que estava separado da ex-mulher há cerca de sete meses, alegou ter sentido uma crise de ciúmes após ver outra pessoa na casa dela.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipe de policiais do 42º Batalhão foi informada sobre um incêndio criminoso ocorrido no Setor Residencial Mendanha, em Goiânia. Ao chegarem no local, a vítima, dona da casa, relatou que o incêndio foi provocado pelo seu ex-marido.

Com base nas informações, os policiais foram até a residência do suspeito, que foi encontrado ingerindo bebida alcoólica na varanda. Quando percebeu a presença da polícia, Elimar correu para dentro da casa e com álcool e fósforo na mão ameaçou atear fogo no próprio corpo para evitar ser preso. O homem desistiu do ato e se entregou após negociação com os PMs.