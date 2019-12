Bandidos invadem loja em Goianésia e, em minutos, roubam 80 celulares

Um roubo relâmpago a uma loja de eletrodomésticos no interior de Goiás foi registrado na madrugada da última segunda (16/12). Utilizando um veículo, os bandidos arrombaram a porta da loja em Goianésia, município a 176 quilômetros de Goiânia, e em cerca de apenas três minutos, levaram 80 aparelhos celulares.

O crime aconteceu por volta das 4h30 em uma loja localizada na Avenida Goiás Norte, Bairro Carrilho, em Goianésia. Em veículo modelo VW/Polo, os bandidos, que estavam em três, arrombaram a entrada do estabelecimento e em três minutos roubaram 80 celulares de diversas marcas. O prejuízo causado por de aproximadamente 200 mil reais.

Patrulhamentos foram realizados na cidade no intuito de encontrar algum veículo suspeito, mas não obtiveram êxito, assim, o local foi isolado até a chegada da Polícia Técnico-Científica que realizou perícia. Câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar nas investigações.

Conforme informações da Polícia Militar, que atuou na ocorrência, a investigação está a cargo da Polícia Civil.

Além do caso de Goianésia, em Goiânia um trio foi preso após roubar 200 celulares no setor de carga aeroporto

Em outubro deste ano, três homens foram presos suspeitos de roubar celulares do terminal de cargas de uma companhia aérea, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar na ocasião, cerca de 200 aparelhos foram encontrados com o trio.

Foram detidos Washington Cardoso de Souza, de 20 anos; Gleibson Caboclo de Oliveira, de 28, e Everton Silva Moura, de 19. Conforme a Polícia, dois deles possui passagens criminais.

O aspirante Maxwell Souza afirmou na época que os suspeitos chegaram armados no local por volta das 3 horas da manhã do dia 16 de outubro. Uma câmera de segurança mostra o momento exato da ação. Na gravação, é possível ver que cinco homens participam do roubo. Quatro deles pegam as caixas com os aparelhos e um rende os seguranças. O grupo agiu com dois veículos: um Fiat Strada e um Chevrolet Astra.

Os detidos foram levados à Central de Flagrantes.