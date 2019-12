Em vídeo, usuários de drogas aparecem se reunindo na “cracolândia” de Trindade

A Polícia Civil divulgou na manhã desta terça-feira (17/12) um vídeo que mostra a concentração na “cracolândia” existente numa região central de Trindade, cuja quadrilha de traficantes que alimentava os usuários foi desarticulada em operação deflagrada hoje.

A operação prendeu traficantes e conduziu dezenas de usuários de drogas para a delegacia. No vídeo divulgado pela PCGO, é possível ver os usuários se reunindo nas proximidades de uma rotatória localizada na Avenida Manoel Bandeira, em Trindade.

O grupo fuma crack em cachimbos enquanto conversa. Um deles é um rapaz menor de idade, que aparenta não ter mais que 15 anos de idade. Veja o vídeo abaixo:

zoevideos.net/player/s9037b9b958a6013bf262d37e242ee4f6

Operação da PCGO desarticulou quadrilha que promovia “cracolândia” de Trindade

A PCGO, através do Grupo de Repressão Narcóticos (Genarc), apresentou nesta terça-feira o resultado da operação deflagrada pela corporação com o objetivo de desmantelar uma quadrilha de traficantes que atuava no centro de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Os traficantes da quadrilha, segundo a PCGO, promoviam uma verdadeira “cracolândia” na região, que tinha a presença de dezenas de usuários de entorpecentes.

Segundo informação da Polícia, quatro traficantes foram presos e aproximadamente 20 usuários foram conduzidos para a delegacia. A PCGO informou que dos usuários que foram levados pelos policiais, três deles aceitaram ser internados voluntariamente numa clínica de recuperação para usuários de crack.

A PCGO ainda vai disponibilizar outros vídeos captados pela corporação que demonstram como funcionava o comércio e uso de drogas na região.

Em fevereiro deste ano, Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) desativaram um grande ponto de tráfico de drogas em Trindade.

Por meio de denúncia anônima, conforme a PCGO na ocasião, as equipes da Denarc efetuaram o monitoramento de um ponto de venda de drogas numa determinada localidade. Após flagrar a venda de entorpecentes, os policiais efetuaram o adentramento. Durante as buscas, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha já previamente embalados e prontos para a comercialização.