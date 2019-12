Homem é preso com 800 comprimidos de ecstasy, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na noite desta segunda-feira (16/12), um homem que estava com cerca de 800 comprimidos de ecstasy, no Setor Parque Amazonas, em Goiânia.

Além disso, com o acusado os policiais encontraram porções de cocaína e uma balança de precisão.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu por meio de uma equipe do Bope que realizava um patrulhamento pela região do Parque Amazonas, em Goiânia.

Na ocasião Gustavo Augusto Carvalho de Paiva foi preso pela corporação. Durante a abordagem, com Gustavo Augusto e em sua residência foram apreendidos o total de 800 comprimidos de ecstasy, porções de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de Goiás, o homem foi conduzido até a Central Geral de Flagrantes, onde foi atuado por tráfico de entorpecente.

Além de apreensão de 800 comprimidos de ecstasy, PM apreendeu mais de 3 mil comprimidos do entorpecente

No início deste mês, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu cerda de 3 mil comprimidos de ecstasy, em Goiânia. Na ocasião uma pessoa foi presa.

O traficante de ecstasy foi preso uma equipe de policiais militares receberem uma denúncia anônima que informava a grande quantidade de comprimidos entorpecentes, que seriam comercializadas em Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão do traficante aconteceu por meio do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer).

A corporação recebeu uma denúncia anônima nesta terça-feira (3/12) e então se deslocou até o Parque das Paineiras, em Goiânia. Na região, a equipe policial do Grupo de Radiopatrulha logrou êxito em abordar e prender traficante de drogas.

O acusado estava com aproximadamente 3 mil comprimidos de ecstasy. De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, os comprimidos seriam comercializados na Capital goiana.