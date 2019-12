Polícia desmantela quadrilha que promovia “cracolândia” no centro de Trindade

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através do Grupo de Repressão Narcóticos (Genarc), apresenta nesta terça-feira (17/12) o resultado de uma operação deflagrada pela corporação com o objetivo de desmantelar uma quadrilha de traficantes que atuava no centro de Trindade, região metropolitana de Goiânia. Os traficantes da quadrilha, segundo a PCGO, promoviam uma verdadeira “cracolândia” na região, que tinha a presença de dezenas de usuários de entorpecentes.

Segundo informação da Polícia, quatro traficantes foram presos e aproximadamente 20 usuários foram conduzidos para a delegacia. A PCGO informou que dos usuários que foram levados pelos policiais, três deles aceitaram ser internados voluntariamente numa clínica de recuperação para usuários de crack.

A PCGO ainda vai disponibilizar vídeos captados pela corporação que demonstram como funcionava o comércio e uso de drogas na região. Em breve, mais informações a respeito da Operação Segunda Chance devem ser divulgadas em breve, e esta matéria atualizada.

Antes de desmantelamento de “cracolândia” no centro de Trindade, PC já vinha fazendo operação de combate ao tráfico na região

Em fevereiro deste ano, Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) desativaram um grande ponto de tráfico de drogas em Trindade.

Por meio de denúncia anônima, conforme a PCGO na ocasião, as equipes da Denarc efetuaram o monitoramento de um ponto de venda de drogas numa determinada localidade. Após flagrar a venda de entorpecentes, os policiais efetuaram o adentramento. Durante as buscas, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha já previamente embalados e prontos para a comercialização.

Além da droga, na época, foi apreendida grande quantidade de dinheiro proveniente da atividade criminosa. A responsável pela comercialização da droga era Maria Aparecida da Silva Alves, de 43 anos. Maria Aparecida recebeu voz de prisão no local e foi conduzida à especializada, onde foi autuada em flagrante.