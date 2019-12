Recém-nascida é encontrada e resgatada em lote baldio, em Goiânia

Uma recém-nascida foi encontrada, na manhã desta terça-feira (17/12), em um lote baldio no Jardim Planalto, em Goiânia. A bebê foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) e encaminhada ao Hospital Materno Infantil.

De acordo com a corporação, a recém-nascida foi encontrada no início da manhã desta terça-feira (17/12). O lote em que a bebê foi abandonada fica localizado na Avenida Afonso Pena, Quadra 1, Lote 14, no Jardim Planalto, próximo ao Hipermercado Carrefour Sudoeste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h por uma equipe da Polícia Militar.

Recém-nascida, segundo o CBMGO, nasceu pouco tempo antes de ser encontrada em lote baldio, em Goiânia

Os bombeiros fizeram o resgate da recém-nascida, a colocaram no oxigênio e a encaminhou ao Hospital Materno Infantil para avaliação médica. Conforme a corporação, a menina estava enrolada em alguns panos e aparentemente com muito frio. Ao Dia Online, o CBMGO explicou ainda que a bebê havia nascido pouco tempo antes de ser encontrada.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostra a bebê no momento em que foi resgatada por, no colo de um bombeiro, e depois dentro de uma banheira, rodeada de enfermeiras na unidade de saúde.

Caso de recém-nascida encontrada em lote baldio, em Goiânia, é investigado sob sigilo, diz Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo, uma vez que a mãe da recém-nascida é uma adolescente. No entanto, a corporação esclarece que Não houve aborto e sim “um parto natural, que gerou uma situação peculiar.”

Leia a nota na íntegra: