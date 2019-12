Acusado de aplicar golpe em locadora de veículos é preso em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, nesta terça-feira (17/12), um homem acusado de aplicar golpe em locadora de veículos. Ele foi preso no Jardim Mariliza, em Goiânia.

O acusado, usando documentos falsos, locou veículos no estado de São Paulo e trouxe a Goiás para ser transferidos a terceiros sob aparente regularidade.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) a prisão aconteceu por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA).

Na ocasião a corporação cumpriu mandado de prisão, na manhã desta terça-feira (17/12), em desfavor de José Mascarenhas de Oliveira pela prática de crime de estelionato.

José praticava o crime que ficou conhecido como golpe em locadora de veículos. Ele foi preso no Jardim Mariliza, em Goiânia.

Homem que aplicou golpe em locadora de veículos trazia carros para Goiás para que fossem transferidos a terceiros

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o acusado de aplicar golpe em locadora de veículos, com emprego de documento falso, retirou os veículos Jeep Renegade e HB20 em uma locadora no estado de São Paulo.

Após locar os veículos José Mascarenhas de Oliveira os trouxe para Goiás. Ainda segundo a corporação, o golpe consistia em locar veículos em outras unidades da federação usando documentos falsos.

Em seguida eles eram trazidos para Goiás e transferidos para terceiros e outros criminosos, sob aparente regularidade.

José Mascarenhas integra organização criminosa que se especializou em golpes contra locadoras de veículos. As investigações já apontaram três coautores, que ainda não foram localizados.

A corporação segue com a investigação com o objetivo de capturar todos os envolvidos.

Em outro caso, grupo foi preso por aplicar falso aluguel

Em setembro deste ano, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu um grupo acusado de aplicar golpe de falso aluguel, em Aparecida de Goiânia.

Eles alugavam aparelhos de som e logo em seguida roubavam os mesmos. Segundo a polícia, os quatro presos responderão por estelionato.

De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão aconteceu após policiais da equipe de policiais civis do 3ª DDP de Aparecida de Goiânia saberem do estelionato na cidade.