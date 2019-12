Cabo da PM morre em acidente de carro na BR-153, em Mara Rosa

Um Cabo da Polícia Militar no Paraná morreu na tarde desta quarta-feira (18/12) em um acidente de carro na BR-153, em Mara Rosa, município no interior de Goiás a cerca de 348 quilômetros de Goiânia.

O militar da reserva paranaense, de 51 anos, sofreu um acidente rodoviário no km 144 da BR-153. Ele seguia no sentido norte/sul conduzindo uma caminhonete.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, o Cabo da PM viajava juntamente com uma mulher, de 40 anos, e uma criança, de 8 anos.

Segundo apurado, ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, momento que foi arremessado a cerca de 25 metros de distância.

O miliar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher e a criança foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e encaminhadas para uma unidade de saúde em Mara Rosa. Não há informações sobre o estado das vítimas.

Além da PRF, a Polícia Técnico-Científica também está no local para averiguar as causas do acidente. Conforme informações, a pista é irregular e possui vários remendos no pavimento asfáltico.

Além do Cabo da PM que morreu em acidente de carro na BR-153, em Mara Rosa, três ficaram feridos em acidente na mesma rodovia, em Goiânia

Um acidente entre dois carros de um caminhão deixou três pessoas feridas, na terça-feira (29/10), no Viaduto da BR-153 com a Avenida 3° Radial, em Goiânia. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do helicóptero da corporação e socorristas do Moto Resgate atuaram no socorro das vítimas.

De acordo com informações do CBMGO, a ocorrência foi registrada por volta das 9h30. A batida entre dois carros e um caminhão deixou três vítimas. Uma mulher estava presa às ferragens, apresentando fratura nas costelas. Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher foi transportada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) pelo helicóptero do CBMGO.