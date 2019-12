Caminhão pega fogo na BR-060, entre Anápolis e Alexânia

Na tarde desta quarta-feira (18/12) um caminhão pegou fogo na BR-060, entre Anápolis e Alexânia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), possivelmente, a causa do incêndio foi o superaquecimento dos freios do veículo.

Na ocasião, felizmente o motorista do caminhão que pegou fogo saiu ileso do incidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento em que o caminhão passava pema BR-060, na altura do quilômetro 34, o veículo começou a pegar fogo.

Conforme as imagens da corporação mostram, o caminhão ficou completamente destruído após o fogo ser contido.

Ainda de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o fogo ser contido, todas as faixas da BR-060 foram liberadas. O motorista saiu do incidente ileso.

Conforme o que foi apurado, possivelmente o superaquecimento dos freios ocasionou o fogo.

Além de caminhão que pegou fogo, carro ficou destruído após pegar fogo ao bater em caçamba, em Rio Verde

Em agosto deste ano, conforme informações de um veículo local e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, um carro pegou fogo após bater contra uma caçamba de entulho em Rio Verde, a 232 quilômetros de Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi chamado para apagar o fogo, mas o veículo já estava praticamente destruído após alguns minutos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o acidente aconteceu na madrugada de um domingo (4/8). Na ocasião, felizmente, ninguém se feriu.

Ainda segundo os bombeiros militares, o homem que dirigia o veículo que pegou fogo fugiu do local e não foi mais localizada.

Ainda conforme informações do veículo local que apurou o caso, não há informações do que provocou o acidente. Porém, o que se apurou pelo bombeiros militares nenhum outro carro se envolveu na batida.