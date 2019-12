Drogas e celulares são arremessados por cima do muro de presídio, em Edeia

Os Servidores da Unidade Prisional (UP) de Edeia interceptaram drogas e celulares que foram arremessados por cima do muro nesta terça-feira (17/12).

De acordo com a direção da unidade, pertencente à 5ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os servidores avistaram o lançamento do pacote e conseguiram fazer a interceptação antes de chegar ao destino final.

Dentro do embrulho foram encontrados dois celulares e uma porção de substância análoga à maconha, que foi jogado em direção a uma das alas do local.

Conforme a direção, foram abertos procedimentos administrativos internos para apuração dos fatos e, após averiguações, serão aplicadas as devidas sanções disciplinares, conforme a lei, aos destinatários dos ilícitos.

Os objetos foram apreendidos e estão à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.

Em Itaberaí, bola com celulares também foi arremessada por cime do muro do presídio

Os servidores de uma Unidade Prisional encontram, na quinta-feira (28/11), uma bola com celulares e carregadores, que foi jogada no presídio de Itaberaí.

Conforme informações da Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), foram encontrados dentro da bola quatro celulares, quatro carregadores, um pendrive, quatro fones de ouvido e um cabo USB.

A bola com os ilícitos foi arremessada por cima do muro da Unidade Prisional, rumo à carceragem. De acordo com o diretor da UP, Nícollas Andrade, o objeto foi feito em direção ao pátio onde os detentos fazem o banho de sol.

Entretanto, os agentes da unidade, que integra à 2ª Coordenação Regional Prisional da DGAP, conseguiram visualizar a bola e interceptar antes que chegasse ao destino final.

A direção informou que foi aberto procedimento administrativo interno para apurar o fato e aplicar as devidas sanções disciplinares aos responsáveis, conforme previsto na Lei.

A interceptação integra o conjunto de medidas estabelecidas por meio de diretrizes do Governo do Estado em consonância com as políticas da DGAP, com objetivo de garantir a segurança em ambientes prisionais goianos.