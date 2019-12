Em cruzamento, motociclista bate em carro e morre em Cais de Goiânia; Veja vídeo

Em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (18/12) um motociclista bateu em um carro e morreu em Cais de Goiânia. O acidente aconteceu no Setor Universitário.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Goiânia, a batida aconteceu no cruzamento da Avenida Universitária com a rua 261 B.

Conforme informações e vestígios no local, a vítima, Claudionor Soares Cardoso, de 35 anos, trafegava pela Av. Universitária, sentido leste/oeste, conduzindo uma motocicleta, quando no cruzamento com rua 261-B aconteceu a colisão.

O motociclista bateu na lateral direita do veículo, que trafegava no sentido sul/norte, conduzido por por Suely Abadia Correia, 58 anos.

Com o impacto, a vítima caiu da motocicleta e ficou no chão até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Ele foi encaminhado para o Cais do Setor Leste Vila Nova, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Veja o vídeo na íntegra do momento que o motociclista bate em carro em cruzamento

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sde27207865472652dbf3f99ccf69a53b’]

Em outro acidente, mulher morre e marido fica em estado grave, em Goiânia

Um grave acidente entre um carro e uma moto na madrugada de domingo (24/11) deixou uma mulher morta e seu marido em estado grave, em Goiânia. O acidente aconteceu por volta de 2h40, na Avenida Eurico Viana, no Parque das Flores.

Conforme informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Goiânia, o casal estava em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro.

Wanderson Gomes da Silva pilotava a motocicleta e tinha sua esposa, Seila Lídia de Morais, como passageira. Eles trafegavam sentido Balneário Meia Ponto na Avenida Eurico Viana, quando, em frente a uma casa de eventos, se envolveram no acidente com um veículo Ford Ká.

O motorista, Wanderson Alves de Araújo, contou que seguia pela mesma via e tentou fazer um retorno para estacionar o veículo em um recuo de calçada do outro lado da via, mas não viu a motocicleta.