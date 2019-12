Emoção marca cantata natalina do Hugo

A Cantata Natalina promovida pelo Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdomiro da Cruz (Hugo) aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), e foi motivo de emoção a acompanhantes, visitantes de pacientes e funcionários. O evento faz parte de uma programação, que marca as celebrações pelo final do ano, com objetivo de humanizar o atendimento e transformar a filosofia do Hugo.

Membros do Coral da 3ª Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia se uniram e, de forma voluntária, cantaram músicas com tema natalino, na Recepção Principal, às 14 horas. O objetivo principal era abordar e tocar visitantes e acompanhantes de pacientes. Gislaine Oliveira é arquiteta como profissão, mas cantora como voluntária, e, além de levar emoção e instante de acalento aos visitantes, se emocionou. “Tiveram momentos que eu respirei fundo no meio das músicas que cantava e até evitava olhar para as pessoas sentadas. Algumas delas estavam chorando, porque estão com parentes internados e essa música chega como um aquecimento para o coração”, disse a cantora, com olhos marejados.

Pessoas como a Analista de Suporte Cinthia Martins, que está com um parente internado no leito de uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hugo tiveram a oportunidade de fazer uma oração pelo seu parente, cantaram junto, ou simplesmente admiraram a situação. Para Cinthia, é perceptível a mudança no formato de atendimento do hospital. “Não só os pacientes que estão lá dentro, que estão sendo muito bem atendidos por médicos, enfermeiros e técnicos. O hospital tem uma atenção com familiares, que estão em situação fragilizada.”

Nova filosofia do Hugo

A ação é uma proposta das Coordenações Multiprofissional e de Enfermagem. Para a diretora-geral do Hugo Dulce Xavier, é a mais clara demonstração de que esta é a nova filosofia da unidade, com atendimento humanizado, para transformar a estadia no hospital ainda mais leve. “É o que a gente precisa dentro de um hospital: pensar em um ser humano com muito mais que a doença que o trouxe, nós entendemos as emoções, as aflições, as necessidades dos seus acompanhantes, dos nossos servidores, também, que estão aqui trabalhando, mas são pessoas e precisam de uma atenção”, completa.

Programação

Amanhã (19/12/2019) – 10 horas – Culto Ecumênico – presença de um representante espírita, um católico e um evangélico;

Terça-feira (23/12/2019) – 14 horas – Musicalidade ao Vivo – músicos e cantores fazem um passeio e levam música como terapia por todo o hospital.