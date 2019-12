Filha denuncia agressões de pai contra a mãe, em Rio Verde

Um filha, de 27 anos, denunciou na tarde desta terça-feira (17/12) as agressões de um pai contra a mãe, no bairro São Tomáz, em Rio Verde.

Conforme informações da Polícia Militar de Rio Verde, a filha o suspeito solicitou apoio via 190 informando que seu pai, de 54 anos, estava alterado e tentando agredir sua mãe.

Ao relatar o caso, a mulher disse que o pai já teria agredido a mãe várias vezes. Diante disso, a equipe policial se deslocou ao local para averiguar a situação.

Quando chegaram, os militares constataram que o homem, identificado como Wefton Silva Cruvinel, estava visivelmente embriago e nervoso.

Com os fatos, a vítima relatou que gostaria de representar contra o companheiro. Todos os envolvidos se deslocaram então para a delegacia, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Além da filha que denunciou as agressões de pai contra a mãe, em Rio Verde, uma mãe denunciou abusos do primo do marido contra a filha, Assunção de Goiás

Uma mulher de 32 anos denunciou o primo do marido à polícia por ter estuprado as duas filhas, de 9 e 15 anos, em Assunção de Goiás, distrito de Vila Propício, no interior do estado. De acordo com a mãe das meninas, elas ficavam aos cuidados da mulher do primo e ele se aproveitava dos momentos em que ele ficava sozinho com elas para cometer os crimes.

A denúncia foi feita na quinta-feira (28/11), logo após a mulher descobrir sobre os abusos. Ela relatou à polícia que a filha mais velha, de 15 anos, revelou que o homem, identificado como D. F. B., de 40 anos, a tocava nas partes íntimas e por todo o corpo, quando sua prima não estava presente.

Os abusos teriam ocorrido há três anos, quando a adolescente tinha 12 anos. Ao perguntar a filha mais nova, ela também relatou que seu primo lhe ameaçava e tocava as partes íntimas com as mãos, chegando a tentar introduzir o dedo no interior de seu órgão genital. A menina contou ainda que o homem a obrigou a tocar seu pênis.

Ao saber dos fatos, a mãe das meninas acionou a Polícia Militar e foi até uma delegacia registrar a queixa contra o primo. À polícia, ela relatou que desde 2014 deixava as filhas aos cuidados da prima, mulher do primo do marido, para trabalhar. A casas ficavam no mesmo lote de um assentamento.

Diante das informações, os pais e as filhas foram levados para a Delegacia de Polícia de Goianésia, para formalizar a ocorrência. O primo denunciado não foi encontrado, pois teria se mudado para Goiânia. O caso é investigado pela Polícia Civil.