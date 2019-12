Homem é preso com pés de maconha e diz que seriam árvores de natal, em Águas Lindas

Um homem foi preso nesta terça-feira (17/12) com pés de maconha e, ao ser questionado, disse que seriam árvores de natal. O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio da Delegacia Especializada do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (GENARC ) de Águas Lindas de Goiás, coordenada pelo Delegado Cléber Martins.

Os agentes conseguiram localizar o suspeito de plantar pés de maconha em sua casa, no Jardim Barragem 2, em Águas Lindas de Goiás.

O homem assumiu que plantava a droga para consumo próprio, com ele ainda foram encontradas duas porções de maconha.

Ele informou aos militares que na próxima semana enfeitaria os pés de maconha para fazer uma “árvore de natal”. Conforme a Polícia Civil, a prática demonstrou forte desrespeito às leis vigentes no País.

Ele foi encaminhado para a sede do Genarc, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em seu desfavor. As plantas encontradas foram periciadas e destruídas.

Além do homem preso com pés de maconha dizendo que seriam árvores de natal, em Águas Lindas, outro mantinha uma plantação em Trindade

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na segunda-feira (23/9), um homem com pés de maconha plantados em sua casa. Além disso, ele estava com porções de cocaína, em Trindade, região metropolitana de Goiânia.

De acordo com a corporação, o homem cultivava a maconha em sua residência. Ao todo eles estava com nove pés de maconha plantados em sua casa.

A prisão aconteceu quando policiais militares realizavam patrulhamento pelo Setor Vida Nova, em Trindade, quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita.

Logo em seguida a equipe policial realizou a abordagem. Durante entrevista e revista pessoal, o suspeito ficou nervoso, e começou a contradizer informações.

Ainda segundo a corporação, já no fim da abordagem, ele informou que em sua residência teria alguns pés de maconha plantados e algumas gramas de cocaína.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis.