Idosa perde controle da direção do carro, entra na contramão e bate, no Jardim Goiás

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (18/12), no Jardim Goiás, em Goiânia. Uma idosa de 65 anos, por motivos ainda ignorados, perdeu o controle da direção de seu veículo, entrou na contramão da rotatória e bateu de frente com outro carro.

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), vestígios e testemunhas encontradas no local apontam que na manhã de hoje , por volta de 10h34min, Diogo Laercio dos Santos Magalhaes, 35 anos, vinha pela Rua 77, no Jardim Goiás, sentido Parque Flamboyant, conduzindo o veiculo GM Prisma Joy, cor prata, quando foi surpreendido pela colisão frontal causada pelo veículo Toyota Corolla, cinza, conduzido por Waltraut Elke Martins, 65 anos, que trafegava pela Avenida A, também no Jardim Goiás, sentido Estádio Serra Dourada.

Ainda segundo a Dict, por motivos ainda ignorados, ao se aproximar da rotatória que faz cruzamento com a Rua 77, Waltraut perdeu o controle da direção, entrou no sentido contrário da rotatória e acabou colidindo com a parte frontal do veiculo Corolla.

Com o impacto, as vitimas ficaram lesionadas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima Waltraut Elke Martins se encontra internada em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), enquanto que Diogo Laercio dos Santos Magalhães foi encaminhada para o Cais do Novo Mundo.

Além de caso de idosa que bateu após perder o controle do veículo no Jardim Goiás, um motociclista morreu após sofrer um acidente no Setor Universitário

Também na manhã de hoje, em um grave acidente, um motociclista bateu num carro e morreu no Cais do Setor Leste Vila Nova, de Goiânia. O acidente aconteceu no Setor Universitário, e de acordo com as investigações da DICT de Goiânia, a batida aconteceu no cruzamento da Avenida Universitária com a rua 261 B.

Conforme informações e vestígios no local, a vítima, Claudionor Soares Cardoso, de 35 anos, trafegava pela Av. Universitária, sentido leste/oeste, conduzindo uma motocicleta, quando no cruzamento com rua 261-B aconteceu a colisão. O motociclista bateu na lateral direita do veículo, que trafegava no sentido sul/norte, conduzido por por Suely Abadia Correia, 58 anos.

Com o impacto, a vítima caiu da motocicleta e ficou no chão até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Ele foi encaminhado para o Cais do Setor Leste Vila Nova, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.