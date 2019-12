Inmet emite aviso de chuvas intensas nesta quinta-feira (19), em Goiás

No inicio da tarde desta terça-feira (17/12) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, que deve durar até esta quinta-feira (19/12), em Goiás.

Segundo as informações do aviso de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, nesta quinta-feira (19/12) haverá chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Ainda de acordo com o aviso, nesta quinta-feira (19/12) também há previsão de ventos intensos de 40 a 60 Km/h com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta é destinado às áreas do Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano.

Além de aviso de chuvas intensas, em Goiânia há possibilidades de pancadas de chuvas

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo até o próximo domingo (22/12) é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em relação a temperatura, a previsão para esta quinta-feira (19/12) é de máxima de 32°C e mínima de 21°C, com ventos fracos e moderados, com rajadas de vento. Sobre a umidade relativa do ar, esta pode chegar a 40%.

Já para a próxima sexta-feira (20/12) a previsão informa que a temperatura máxima pode chegar a 33°C e a mínima a 21°C. Ainda conforme o Inmet, a umidade relativa do ar pode chegar a 30%.

Para o fim de semana, no sábado (21/12) a temperatura pode chegar a 34°C com mínima de 22°C. Já no domingo (22/12) também há possibilidades de pancadas de chuva a tarde, porém a temperatura ficará em máxima de 33° e mínima de 22°C.

Cuidados

Nos dias de chuvas intensas, o Instituto Nacional de Meteorologia orienta que em casos de rajadas de vento é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Vale ressaltar que é bom evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).