Polícia deflagra operação contra grupo criminoso liderado por “Patolino”, em Goiás

Foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (18/12), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva), uma operação com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso em Goiás responsável pela prática de diversos delitos, como tráfico de drogas, roubo e receptação de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e homicídios. A associação criminosa era comandada por um detento conhecido por “Patolino” de dentro da Penitenciária Cel. Odenir Guimarães (POG).

Aproximadamente 70 policiais civis participaram da operação. Foram cumpridos, até o momento, 11 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Outras três pessoas não foram localizadas e, segundo a Polícia Civil, se encontram foragidas.

A operação, denominada Derrocada, é fruto de uma investigação que durou seis meses. Conforme a Polícia, os elementos de prova indicam que Roniflay Pereira Alves, conhecido por “Pato”, “Pé de Pato” ou “Patolino”, atualmente recluso na Penitenciária Odenir Guimarães, era o líder do grupo criminoso. Esse indivíduo, mesmo preso, cooptava e determinava que seus asseclas praticassem diversos crimes, como tráfico de drogas, roubos de veículos e, até mesmo, homicídios contra integrantes de facção criminosa distinta.

Esposa e pai do “Patolino” também foram presos na operação deflagrada contra grupo criminoso

Também foram presos na Operação Derrocada a esposa e o pai de Roniflay, os quais o auxiliavam na guarda, venda e na contabilidade do tráfico de drogas. O cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de Roniflay contou com o apoio da Diretoria Geral de Administração Penitenciária – DGAP, por meio do GOPE.

A operação contou, ainda, com o apoio dos policiais civis da DEIC, DENARC, DECON, DERCR e do Grupo Tático da Polícia Civil – GT3.

O resultado da operação será apresentado ainda nesta manhã pelo delegado responsável pelas investigações, Marco Aurélio Euzebio, na sede da Derfrva.