Vítima reage a assalto, toma arma e atira em criminoso, no Distrito Federal

Um morador de Samambaia, no Distrito Federal, reagiu a um assalto, tomou a arma e atirou contra um criminoso, que morreu no local. O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18/12). Após o ocorrido, um outro bandido tentou fugir, mas foi pego e agredido por populares.

De acordo com informações da Polícia Militar do DF, dois homens invadiram a casa de uma família, por volta das 4h30 desta quarta-feira (18/12), e os fizeram reféns. Durante o assalto, uma das vítimas do assalto reagiu, conseguiu tomar a arma do criminoso e acabou atirando contra ele. O assaltante morreu ainda no local.

Após o disparo, o comparsa dele tentou fugir, mas foi pego e agredido por populares. Com a chegada da polícia, o homem foi socorrido e levado a um hospital, onde está internado sob escolta policial.

Testemunhas relataram à polícia que durante o assalto uma moradora da casa teria sido agredida pelos criminoso, o que revoltou a vítima que reagiu. O caso é investigado pela 32ª DP (Samambaia).

Mulher reage a assalto e briga com criminoso armado, em Goianira

Um outro caso de vítima que reagiu a assalto ocorreu recentemente em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Na ocasião, uma mulher reagiu a um assalto e brigou com o criminoso armado com uma faca.

O assalto aconteceu próximo a sede da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Ele estava em uma bicicleta portando uma arma branca. Por imagens feitas por uma câmera de segurança é possível ver o momento em que a mulher caminha pela rua quando o criminoso chega por trás e, com uma faca, tenta pegar os pertences da vítima.

Com uma sombrinha nas mãos, ela tenta impedir a ação do criminoso, batendo nele com o objeto e puxando os pertences. Como registrado no vídeo, as câmeras marcam 13:30h da tarde. Apesar do esforço, ela não conseguiu evitar que os objetos fossem levados.