Acidente com banqueta deixa moradora de Brasília com ferimento grave

A manhã de Natal de uma família moradora de Taguatinga, no Distrito Federal, quase terminou em tragédia. Uma das mulheres que estava no local resolveu usar uma das banquetas e ao se sentar o móvel cedeu e a base de ferro perfurou a perna dela. De acordo com o médico que a atendeu, o acidente poderia ter sido fatal, pois por centímetros a veia femoral dela não foi perfurada pelo objeto.

O incidente foi narrado por Dayana Duarte, dona da casa, pelo seu perfil em uma rede social. A jovem ferida é cunhada dela e tem 29 anos. Pelo Facebook, a mulher fez um alerta quanto ao uso das banquetas. Veja abaixo o relato:

Aqui vai um alerta, pessoal! Tomem cuidado com este tipo de banquetas para bancada! Se possível, não comprem e nem usem nos lugares que tiver.Em plena festa de Natal em minha casa, aconteceu um acidente que poderia ser fatal. Minha cunhada de apenas 51 quilos sentou nessa banqueta. O assento desceu e o ferro que fica no centro perfurou a perna dela causando um ferimento terrível. Levamos-a imediatamente para pronto-socorro e o médico de plantão nos alertou que num espaço de 3 cm teria sido fatal, pois foi muito perto da veia femoral. Por sorte ela estava fazendo o movimento para sentar, portanto, pegou na perna. Imagine se ela tivesse utilizado todo o assento ou já estivesse sentada? Que nossa terrível experiência sirva de alerta!!!! Como temos essas cadeiras há pelo menos uns 3 anos, não temos a nota fiscal e não há informação de fabricante, por isso não há como entrar em contato no momento. Mesmo assim, achamos importante alertar nossos familiares e amigos quanto ao perigo que correm ao utilizar esse tipo de cadeira.

O alerta de Dayane já foi comentado e compartilhado por centenas de pessoas. Confira a seguir o post original:

Jovem quase morre em incidente com banqueta

Em entrevista ao Correio Braziliense, Dayana contou que antes da cunhada ela, que está grávida, e outras pessoas haviam usado o móvel, entre elas crianças. “Ela puxou a banqueta para sentar e apoiou só uma das pernas, com um dos pés ainda no chão. Na hora em que ela encostou, o assento desceu de uma vez”, diz.

A jovem foi levada às pressas ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga. Lá, foi informada pelo médico de que o acidente por pouco não foi fatal. “O médico disse que a veia femural quase foi atingida. Se ela tivesse se sentado com as duas pernas, teria sido gravíssimo e poderia ter perfurado outros órgãos”, completa Dayane.