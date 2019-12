Após denúncia, homem vai até abrigo e ameaça mulher novamente em Caldas Novas

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (18/12), um homem que mesmo após denúncia à polícia foi até o abrigo onde a vítima estava e fez novas ameaças.

O caso aconteceu na cidade de Caldas Novas. Tudo começou na última segunda-feira (16/12) quando o homem começou a ofender e agredir sua companheira. Diante disso, a mulher fugiu de casa e procurou a polícia.

Após registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a vítima foi encaminhada a um abrigo, onde recebeu mais ameaças do preso.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a ação aconteceu por meio da Delegacia de Polícia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Caldas Novas que efetuaram, na manhã desta quarta-feira (18/12), a prisão em flagrante de V. H. V. S.

Ele foi preso pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Agressor, após denúncia, descobriu abrigo e ameaçou mulher novamente

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), no dia seguinte ao que foi agredida e sofreu ameaças a mulher comunicou os fatos à Deam de Caldas Novas. Na ocasião foi realizado o primeiro atendimento à mulher.

Em seguida V. H. V. S. foi intimado a comparecer na Delegacia. Porém, após sua intimação o autuado se dirigiu até onde a vítima se encontrava abrigada e a ameaçou, injuriou e a agrediu novamente.

Na manhã da quarta-feira (18/12) a ofendida compareceu novamente na unidade policial e relatou os novos ataques, inclusive informando ter acabado de receber ameaças via WhatsApp.

Diante das circunstâncias, os policiais civis empreenderam imediatas diligências, localizaram o autor e efetuaram sua prisão em flagrante delito. O agressor foi encaminhado para o presídio de Caldas Novas.