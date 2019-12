João de Deus é condenado a 19 anos por estupros contra 4 mulheres, em Abadiânia

Na tarde desta quinta-feira (19/12), foi divulgada a primeira sentença do médium João Teixeira de Faria, conhecido popularmente como João de Deus. Ele, que já esta preso há um ano, foi condenado a 19 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) esta condenação é referente a quatro estupros, cometidos contra quatro mulheres durante atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia.

Quem assinou a sentença foi a juíza da comarca, Rosângela Rodrigues dos Santos, da comarca de Abadiânia. O processo está em segredo de justiça.

Primeira condenação de João de Deus a 19 anos é referente a primeira denúncia

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), na dosimetria penal a magistrada considerou o atenuante da idade do réu, que está com 77 anos.

Porém, o fato de estar com a idade avançada foi compensado por um agravante de que ele cometeu a violência sexual em razão de seu ofício, de médium.

Ainda de acordo com o TJ-GO, foram duas denúncias de violação e duas de estupro de vulnerável, as primeiras que foram protocoladas na Justiça.

Réu está preso há um ano na CPP de Aparecida de Goiânia

João Teixeira de Faria, conhecido popularmente como João de Deus está preso desde 16 de dezembro de 2018. O médium responde, ainda, por mais 10 crimes sexuais.

Destes, um está na fase de memoriais e outro aguarda a devolução das cartas precatórias. Contra João de Deus, há mais um processo por corrupção, um por falsidade ideológica e outro de posse ilegal de armas de fogo e munição.

João de Deus está detido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, localizado na Região Metropolitana de Goiânia. As acusações por estupro contra o médium começaram a ser divulgadas em 7 de dezembro de 2018.