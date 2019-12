Por buraco em parede de loja, ladrões furtam 93 celulares, em Goianésia

Uma loja de eletrodomésticos teve 93 aparelhos celulares furtados na tarde desta quarta-feira (18/12), em Goianésia. Os ladrões abriram um buraco na parede do estabelecimento para cometer o crime. Nesta semana, essa é a segunda loja de aparelhos eletrônicos furtada na cidade. Ambas estão localizadas na mesma avenida. Na primeira ocasião, foram levados 80 celulares.

A Polícia Militar foi acionada por meio do 190 sobre um furto em uma loja de eletrodomésticos localizada na Avenida Goiás, a região Norte do município. No local, os PMs constataram que havia um buraco na parede da loja, por onde os bandidos entraram e furtaram 93 celulares e cinco televisões.

Até o momento, os criminosos ainda não foram presos. Câmeras de segurança de comércios próximos devem auxiliar nas buscas pelos suspeitos. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goianira.

Ladrões arrombam porta de loja e furtam 80 celulares, em Goianésia

No último dia 16, em um roubo relâmpago em uma outra loja de eletrodomésticos de Goianésia os ladrões levaram 80 aparelhos celulares de diversas marcas. Para entrar no estabelecimento, os criminosos, utilizando um veículo, arrombaram a porta com a famosa técnica da marcha ré. Toda a ação durou cerca de três minutos.

O crime aconteceu por volta das 4h30 em uma loja localizada na Avenida Goiás Norte, Bairro Carrilho, em Goianésia. Em veículo modelo VW/Polo, os bandidos, que estavam em três, arrombaram a entrada do estabelecimento e em três minutos roubaram 80 celulares de diversas marcas. O prejuízo causado por de aproximadamente R$ 200 mil.

Patrulhamentos foram realizados na cidade no intuito de encontrar algum veículo suspeito, mas não obtiveram êxito, assim, o local foi isolado até a chegada da Polícia Técnico-Científica que realizou perícia. Câmeras de segurança da região serão analisadas para ajudar nas investigações.

Ainda não ha informações se os crimes semelhantes foram cometidos pelo mesmo grupo criminoso. Tudo será apurado pela Polícia Civil.