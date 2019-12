SES confirma mais três casos de sarampo em Goiás

Na tarde desta quinta-feira (19/12) a Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou mais três casos de sarampo em Goiás.

Ao todo já foram notificados 197 casos suspeitos da doença. Destes, 163 foram descartados e 26 seguem em investigação. Oitos casos foram confirmados, sendo seis em Goiânia, um em Posse e um Alto Paraíso.

Os três últimos casos foram confirmados por exame laboratorial e ocorreram na capital entre os meses de agosto e outubro.

De acordo com informações da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), a pasta atualizou o boletim epidemiológico de sarampo em Goiás nesta quinta-feira (19/12).

Seis dos oito casos confirmados são em Goiânia, um em Posse e um Alto Paraíso de Goiás. Com a volta da circulação do vírus do sarampo no País, a Secretaria executa um plano de contingência da doença no território goiano.

Os três casos de sarampo confirmados recentemente são em mulheres

De acordo com informações da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), os três novos casos de sarampo em Goiás são de pessoas do sexo feminino com idades de 21, 30 e 41 anos.

Ainda segundo a pasta, uma delas está com histórico de viagem para São Paulo, a outra com vínculo epidemiológico com o primeiro caso registrado em Goiânia. A terceira não possui vínculo com algum caso e não efetuou viagem recentemente.

Vale ressaltar que, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado de goiás (SES-GO) o estado de Goiás atingiu a meta de cobertura vacinal contra sarampo para crianças com idade entre 1 e 2 anos.

Além disso, segundo a pasta, os estoques da vacina contra o sarampo estão regularizados e as doses podem ser encontradas nas mais de 900 salas de vacina, que estão espalhadas pelo estado.