Últimos dias de inscrições para concurso do IFG com salários de quase R$ 6 mil

Termina nos próximos dias o prazo das inscrições para o concurso do Instituto Federal de Goiás (IFG) com salários de quase R$ 6 mil. O período segue até o dia 27 de dezembro, às 12h.

A inscrição pode ser realizada através no endereço eletrônico do IFG. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato deve imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento de R$ 40,00, até o dia 2 de janeiro de 2020.

Etapas do concurso do IFG com salários de quase R$ 6 mil

Os candidatos inscritos no processo seletivo serão submetidos a duas etapas, sendo elas:

de caráter eliminatório e classificatório. Nesta etapa, o candidato deve comprovar a titulação mínima e apresentar a relação de documentos completa exigida no edital. Serão aprovados um total de “8” vezes o número de vagas previstas. Caso haja empate,todos os candidatos empatados na última classificação serão considerados aprovados. Prova de Desempenho Didático. Nesta etapa, serão classificados os candidatos aprovados na etapa de análise de título. A prova é de caráter eliminatório e classificatório. Será automaticamente eliminado o candidato que não comparecer no horário determinado e aqueles que não atingirem a pontuação mínima exigida de 60 pontos.

Cargos e salários

O objetivo do processo seletivo é a formação de cadastro reserva para atuação no Campus de Águas Lindas, destinado ao cargo de Professor Substituto Temporário, com carga horária de 20 e/ou 40 horas semanais. Os salários oferecidos variam de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21.

O contratado receberá pelos seus serviços o valor estipulado em Lei, equivalente ao Vencimento Básico da classe inicial da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, acrescido da Retribuição por Titulação correspondente à escolaridade comprovada no ato da contratação. A titulação adquirida durante a vigência do contrato não poderá ser acrescida a remuneração.

O concurso é um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, a contar da data de homologação do resultado final, publicado no Diário Oficial da União. A data prevista para divulgação do resultado final é no dia 17 de janeiro de 2020.

Mais informações no edital.