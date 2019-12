Z Deli Sandwich Shop: o hambúrguer que vale (muito) a espera

Sabe aquele hambúrguer suculento, que vem no ponto que você pediu e com acompanhamentos que oferecem a experiência ideal? É isso que você encontra na Z Deli Sandwich Shop (@zdelisandwichshop), que tem dois endereços em São Paulo. O menor fica no Jardins. O que visitamos é maior, e fica em Pinheiros. Atenção! Os cardápios são diferentes.

Quando chegamos, por volta das 19h30, o salão principal estava lotado. Conseguimos esperar em uns banquinhos do lado de fora. Prepare-se para filas. No local há ainda um parklet com mesinhas e cadeiras, que também serve para espera.

Nossas banquetas davam para uma porta de aço fechada. O detalhe é que os elementos artesanais e que fazem toda a diferença no sanduíche (pães, hambúrgueres e condimentos) do Z Deli são feitos ali. É engraçado imaginar o que acontece naquele galpão atrás da porta.Não à toa, eles já têm uma bancada acoplada à porta. Mais uma demonstração de conhecimento sobre a demanda.

Ali mesmo fomos atendidos e pedimos as famosas Pastrami Fries: batata frita com casca, pastrami, cheddar, queijo fundido, sour cream e cebolinha. A porção é bem servida, estava maravilhosa e chegou rapidinho. Acompanhamos com cerveja Stella Artois. Foi uma ótima pedida!

Logo fomos encaminhados para o salão principal, e sentamos em um balcão, bem em frente à cozinha, e ao lado do bar. O local tem um estilo moderno e o atendimento é informal, porém todas as nossas dúvidas foram tiradas. De onde estávamos, observamos a chapa e a movimentação da cozinha. Um papo com os cozinheiros estava à distância de um chamado discreto.

Éramos três pessoas e pedimos dois hambúrgueres diferentes. Duas pessoas pediram o Deluxe (cheddar, bacon bovino, picles, tomate, cebola, maionese e alface) e outra pediu o Bbq (cheddar, bacon bovino, cebola prensada no burger e bbq). Cada sanduíche custou 28 reais. Foi unanimidade. Todos estavam deliciosos e no ponto que foram pedidos.

Depois de comer, o Carlos Freitas, do time do Aproveite, ganhou de um dos cozinheiros uma detalhada explicação sobre o pastrami, um dos elementos que deixa os sanduíches do Z Deli mais originais. Peito ou Costela bovino, defumado e curado pela casa. De brinde, pôde degustar pedaços da iguaria cortados bem fininhos e um pouco de mostarda caseira. Absurdamente gostoso.

O Z Deli Sandwich Shop é um lugar que merece a visita. Pelo cheiro, pelo sabor, pelo preparo e pela simpatia. A gentileza do cozinheiro ao ofertar a pequena porção de pastrami é uma das lembranças que levamos do lugar. E não, ninguém do estabelecimento sabia que a visita poderia render uma matéria. Vá, espere um pouco, e saia feliz (e cheio) demais!

Z Deli Sandwich Shop

Endereço:

Pinheiros – Rua Francisco Leitão, 16;

Jardins – Rua Haddock Lobo 1386;

Funcionamento: De domingo a quinta, de 12h às 0h. Sextas e sábados, de 12h às 1h.

Instagram: @zdelisandwichshop

Facebook: https://www.facebook.com/zdelisandwichshop/

Telefones: (11) 2305-2200 e (11) 3083-0021