A pedido de lojistas, 3ª etapa de obras na Avenida Goiás é adiada para 2020

A segunda etapa de obras na Avenida Goiás, em Goiânia, foi concluída e o trânsito entre a Rua 4 e a Avenida Anhanguera estará liberado a partir sexta-feira (20/12). Já a terceira etapa das obras de construção da rede de drenagem, que será feita entre a Avenida Anhanguera e a Praça Cívica, foi adiada para o início de 2020, a pedido de lojistas da região, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra).

Conforme a Seinfra, a partir desta sexta-feira (20/12), o trânsito entre a Rua 4 e a Avenida Anhanguera estará liberado apenas para veículos leves. O tráfego para ônibus e veículos pesados continua proibido. Hoje também deverão ser concluídos os serviços de complementação da rede na Avenida Oeste, que atravessa a Rua 74, passa entre a Leroy Merlin e a Câmara Municipal e encontra com a rede na Avenida Goiás.

Iniciadas em julho deste ano, as obras já estão 95% concluídas, entre as Avenidas Independência e Anhanguera, no sentido Norte-Sul.

Lojistas pedem adiamento e terceira etapa de obras na Avenida Goiás deve começar no início de 2020

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos, a terceira etapa das obras da rede de drenagem, que será realizada entre a Avenida Anhanguera e a Praça Cívica, só deve começar no próximo ano. O adiamento atende a um pedido feito pelos lojistas da região.

“Atendendo ao pedido dos lojistas, decidimos adiar o início da terceira etapa das obras na Goiás para o início do próximo ano”, informou o secretário. Ele justificou ainda que o adiamento também ocorre devido a intensificação das chuvas, que compromete o trabalho.

Contudo, Dolzonan afirma que toda a rede, nos dois lados da Avenida, deve ser entregue em agosto de 2020. “Como é trabalho que envolve movimento de terra, a chuva atrapalha muito, mas mantemos o compromisso e o cronograma de entregar a obra pronta, nos dois sentidos da Avenida Goiás, em agosto de 2020”, garantiu o secretário.