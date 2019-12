Acidente com motocicleta deixa um morto e outro em estado grave, em Goiânia

Um acidente com motocicleta registrado na madrugada desta sexta-feira (20/12) deixou um morto e outro em estado grave, em Goiânia.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), o acidente aconteceu por volta de 1h, no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Rua Pascoal Treprídio, na altura do Setor Leste Universitário.

Conforme apurado, uma das vítimas é Wellington Matheus Pereira Xavier, de 21 anos, que pilotava uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha.

Ele trafegava pela Avenida Universitária sentido Setor Universitário/ Centro, quando perdeu o controle da direção na altura do cruzamento com a Rua Pascoal Treprídio.

Após perder o controle, a motocicleta subiu no canteiro central e os ocupantes caíram, onde o piloto morreu e o passageiro ficou gravemente ferido.

A vítima ainda não foi identificada, mas foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) em estado grave.

Além do acidente com motocicleta que deixou um morto e outro em estado grave, em Goiânia, um Cabo da PM morreu na Br-153, em Mara Rosa

Um Cabo da Polícia Militar no Paraná morreu na tarde desta quarta-feira (18/12) em um acidente de carro na BR-153, em Mara Rosa, município no interior de Goiás a cerca de 348 quilômetros de Goiânia.

O militar da reserva paranaense, de 51 anos, sofreu um acidente rodoviário no km 144 da BR-153. Ele seguia no sentido norte/sul conduzindo uma caminhonete.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, o Cabo da PM viajava juntamente com uma mulher, de 40 anos, e uma criança, de 8 anos.

Segundo apurado, ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, momento que foi arremessado a cerca de 25 metros de distância.

O miliar não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher e a criança foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e encaminhadas para uma unidade de saúde em Mara Rosa.