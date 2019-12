Adolescente é apreendido após tentar matar outro menor de 16 anos, em Caldas Novas

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), um adolescente foi apreendido após tentar matar outro menor de 16 anos, em Caldas Novas.

Durante oitiva, o adolescente apreendido confessou o homicídio tentado e ainda afirmou que não conhecia a vítima. Segundo ele, cometeu o atro infracional em troca de 50 gramas de maconha.

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), na tarde desta quinta-feira (19/12) uma equipe de policiais civis da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Caldas Novas efetuou a busca e apreensão de um menor infrator de 17 anos.

A apreensão aconteceu em cumprimento a mandado expedido pela Vara da Infância e da Juventude da comarca local. O adolescente apreendido é investigado pela prática de homicídio tentado contra uma vítima de 16 anos, que aconteceu em outubro deste ano, em Caldas Novas.

Adolescente confessou tentar matar outro menor de 16 anos por 50 gramas de maconha

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), após a apreensão do adolescente os policiais o entrevistaram.

Durante sua oitiva na delegacia especializada, o adolescente confessou ser o autor do ato infracional que vitimou outro menor de 16 anos.

O autor ainda contou que não conhecia a vítima e tentou matá-la apenas em troca de 50 gramas de maconha. Além deste caso, o adolescente apreendido ostenta diversos registros criminais anteriores, entre eles homicídios consumado e tentado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, somente nesta última semana, em 13 e 18 de dezembro, o adolescente foi autuado em flagrante ato infracional, por meio de Boletim Circunstanciado de Ocorrência (BOC).

Os crimes foram receptação, resistência e tráfico de drogas.

Segundo a corporação, após a apreensão o adolescente foi apresentado ao Poder Judiciário local, com o objetivo de possibilitar a continuidade do processo de aplicação das medidas socioeducativas.