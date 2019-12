Equipes do Sesi Planalto se classificam para etapa nacional de Torneio de Robótica FLL

Na noite desta quinta-feira (19/12) aconteceu a cerimônia que marcou a classificação de cinco equipes, formadas por 50 alunos do Sesi de Goiânia e Aparecida, para a etapa nacional do Torneio Sesi de Robótica First Lego League (FLL).

A etapa nacional do torneio acontecerá em São Paulo, de 6 a 8 março do ano que vem. As cinco equipes classificadas vão representar o estado de Goiás na Capital paulista, sendo elas Titans Lego da Justiça, Life Sesi Canaã, Alphatec, Robostorm e Lego da Justiça Origens.

Quem também garantiu vaga na competição nacional foi a Nanomasters, que é uma equipe de Goiânia que faz parte do Colégio Interschool.

O Torneio de Robótica First Lego League (FLL) desafiou os alunos a apresentar soluções inovadoras, dentro do tema City Shaper, que significa cidades inteligentes e sustentáveis, para problemas urbanos, como transporte, acessibilidade, desastres naturais, além de construção sustentável de casas e prédios.

Equipe que se classificou em 1º lugar para etapa nacional de Torneio de Robótica FLL se baseou nos acidentes provocados por jamelões

O grande vencedor do primeiro lugar foi o Titans Lego da Justiça, de Sesi Planalto, que teve como inspiração os acidentes de trânsito provocados pelos jamelões que caem no asfalto. Eles desenvolveram um projeto de um líquido à base da casca da laranja capaz de dissolver a gordura da fruta.

Em 2º lugar, ficou o time Life, do Sesi Canaã, e em 3º, a Alphatec, da Escola Sesi Senai Aparecida de Goiânia.

Carla Alencar de Sena, que juntamento com André Alves dos Santos é técnica da equipe Lego da Justiça (LJ Origens) conversou com o Portal Dia Online e contou uma pouca mais sobre a preparação das equipes do Sesi Planalto, que se classificaram para a etapa nacional que acontece em São Paulo.

Segundo Carla, tanto a LJ Origens quanto a Titans Lego da Justiça, que se classificou em 1º lugar, fazem parte do Sesi Planalto. A primeira contém 5 integrantes e a segunda contém 8 integrantes.

A LJ origens teve apenas dois meses para se preparar e mesmo com o tempo curto conseguiu se classificar, o que demonstra a dedicação e inovação das crianças envolvidas. O projeto desta equipe se baseou nos problemas enfrentados pelos motociclistas em períodos de chuvas.

O projeto apresentado foi o recuo de segurança para que os motociclistas possam parar para vestir capa ou até mesmo esperar a estiagem da chuva e assim evitar possíveis acidentes.

Para finalizar Carla enfatiza a qualidade do trabalho desenvolvido por todas as equipes, que segundo ela foi um trabalho próprio feito pelas crianças. Carla ainda afirmou que todos estão felizes e motivados em poder disputar a etapa nacional. “Estamos animados e felizes, além da expectativa alta devido a nossa classificação no regional”.

Confira as equipes classificadas para a etapa nacional

Titans Lego da Justiça Planalto

Life Sesi Canaã

AlphatecRobostorm

Lego da Justiça Origens

Nanomasters

Equipes que ganharam prêmios oficiais

Projeto de pesquisa – Star Guardians – Goiânia – (GO)

Desempenho do Robô – Titans Lego da Justiça Planalto – Goiânia (GO)

Programação – Nanomasters – Goiânia (GO)

Estratégia e Inovação – Robotic Engineers – Goiânia (GO)

Inspiração: πqui-man Colorado – Goiânia (GO)

Trabalho em Equipe – MEQ Lego – Catalão (GO)

Gracious Professionalism – Robostorm – Aparecida de Goiânia (GO)

Design Mecânico – Sesi Canaã Robots (GO)

Solução Inovadora: Gametech Canaã – Goiânia (GO)

Apresentação: Lego da Justiça Planalto – (GO)

Champion’s Award

1º lugar: Titans Lego da Justiça Planalto

2º lugar: Life Sesi Canaã

3º lugar: Alphatec