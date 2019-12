Fim de ano: confira o que abre e fecha em Goiânia 

Nas próximas semanas são comemoradas as festividades do fim de ano, Natal (25/12) e Ano Novo (1º/01) e por isso o funcionamento de alguns locais da nossa Capital sofrerão alterações.

Na tarde desta sexta-feira (20/12), a Prefeitura de Goiânia divulgou as mudanças que os órgãos municipais sofrerão.

Alguns dos departamentos municipais não funcionarão, com exceção dos que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, nos dias 23, 24, 30 e 31, será ponto facultativo e o expediente dos servidores que trabalham no Paço Municipal, no Park Lozandes, será encerrado nesta sexta-feira (20/12).

O expediente para estes servidores será retomado somente na quinta-feira (26/12). Já na semana que antecede 2020, o expediente se encerra no dia 27, e retorna no dia 2 de janeiro.

Na próximas semanas, especificamente nos dias 23, 24, 30 e 31, as lojas Atende Fácil estarão funcionando nas unidades do Paço Municipal, Avenida Mangalô e Estação Ferroviária. O horário será das 7h às 12h, já no Shopping Cidade Jardim, o horário será das 8h às 13h.

Sobre a limpeza da cidade, a Comurg deve manter os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes.

Neste fim de ano parques de Goiânia abrirão normalmente nos dias 25 e 1º

De acordo com informações da Prefeitura de Goiânia, para quem não for viajar neste fim de ano poderá aproveitar as opções em lazer que Goiânia oferece a população e seus turistas.

Além dos parques municipais, a população poderá visitar o Zoológico, que abrirá normalmente no fim de semana e nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro.

O parque fechará apenas nos dias 23 e 30 para realizar a manutenção necessária. A visitação poderá ser realizada das 8h às 17h, a entrada é R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia).

Já o Parque de Diversões Mutirama estará funcionando na quinta e sexta (26, 27, 2, 3) das 10h às 17h e no sábado e domingo das (9h às 17h30), entrada gratuita.

Saúde

Quem precisar de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia não ficará sem assistência. Os casos de urgência e emergência poderão ser atendidos nas unidades de saúde da capital que funcionam 24 horas.

O departamento de Controle de Zoonoses poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos.

As unidades de saúde 24 horas, que só atendem urgência e emergência são: Cais Amendoeiras; Cais Bairro Goiá; Cais Campinas; Cais Deputado João Natal (Vila Nova); Cais Finsocial; Cais Jardim Guanabara III; Cais Novo Mundo; Ciams Novo Horizonte; Ciams Urias Magalhães; Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia; CROF; Hospital e Maternidade Dona Iris; Maternidade Nascer Cidadão; Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Itaipu; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Noroeste.

Transporte coletivo

Em relação ao transporte coletivo em Goiânia, no período do feriado os ônibus vão circular com planilhas especiais. Além disso, a CMTC determinou que o serviço seja reforçado com viagens extras, caso seja necessário.

Se precisar, a população pode entrar em contato com a CMTC pelos telefones 0800 646 1851/ 3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 9943-1620.