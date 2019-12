Grávida de 4 meses, moradora em situação de rua é esfaqueada na barriga, em Goiânia

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada na manhã desta sexta-feira (20/12) para atender um ocorrência de tentativa de homicídio. Uma mulher, grávida de 4 meses e moradora em situação de rua, foi esfaqueada na barriga, em Goiânia.

Conforme a PMGO, o crime aconteceu na Rua Francisca de Souza, no Jardim Dom Fernando I, e o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado.

Segundo apurações, além de estar em situação de rua, a mulher também é usuária de drogas e conta com diversas passagens policiais. A agressão teria sido motivada por um acerto de contas.

Após ser esfaqueada, a mulher foi socorrida e encaminhada para a Maternidade Dona Íris, na Vila Redenção, também em Goiânia.

Além do caso da grávida de 4 meses, que é moradora em situação de rua e foi esfaqueada na barriga, em Goiânia, um homem tentou matar a ex a facadas, em Pontalina

Um homem foi preso na terça-feira (1/10) suspeito de tentar matar ex-companheira esfaqueada, em Pontalina, a cerca de 118 quilômetros de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Eder Carvalho de Jesus, de 28 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por um crime ocorrido no dia 22 de setembro deste ano. A vítima é a sua ex-companheira, de 36 anos.

O homem estava insatisfeito com o fim do relacionamento e começou a ameaçar e perseguir a mulher. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio, por tentar matar a ex-companheira.

Conforme as investigações, a vítima já estava sendo ameaçada pelo homem, um amigo da mulher teria até procurado o homem para tentar conversar e pedir que ele parasse de persegui-la. Eder não estaria satisfeito com o término do relacionamento e começou as ameaças.

Após parecer favorável do Ministério Público de Goiás, a Polícia Civil representou pela prisão de Eder, sendo decretada pelo poder Judiciário de Pontalina.

Além da tentativa de homicídio, Eder é investigado pelos crimes de ameaça que proferiu contra a ex-companheira, que solicitou medidas protetivas de urgência, em conformidade com a Lei Maria da Pena, devido a gravidade das ameaças.