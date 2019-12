HUGO tem emergência “Nota 10”

O serviço de atendimento de emergência do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) tem uma avaliação positiva de pacientes, acompanhantes, médicos e equipe multidisciplinar. A nota elevada dada em período de alta demanda é um incentivo para manterem o ritmo, consideram os profissionais, e um indicativo de que o trabalho está sendo bem desempenhado.

Essa seção do HUGO é a principal porta de entrada de pacientes com politraumas e outras emergências do serviço público de saúde de Goiás. De acordo com o médico Roberto Jacob, que nessa sexta-feira coordenava a emergência, as equipes estão preparadas para atender toda a demanda esperada para as festas de natal e ano novo.

“Com os profissionais médicos e equipes multidisciplinares que temos aqui enfrentar os dias de festa é coisa tranquila, que cumpriremos nossas missões com um pé nas costas”, comenta ele. Para Roberto Jacob os profissionais estão bem preparados e com experiência suficiente para enfrentar os desafios.

Além disso há o diferencial da forma humanizada com que eles são recebem os pacientes. “Temos buscado um atendimento de excelência dentro de toda a complexidade desse serviço e com toda a equipe multidisciplinar atuando de forma unificada e harmoniosa para dar o melhor atendimento de saúde para a população. Desde profissionais médicos, passando por pessoal de apoio como da enfermagem, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e tudo o que contribua para nosso sucesso é uma engrenagem que funciona”, frisa.

Em apenas uma expressão, o experiente médico considera que os profissionais prestam um atendimento de acolhimento aos pacientes e acompanhantes. “Seja qualquer complexidade, de um paciente mais grave ou com menor grau de gravidade, trazido por outras instituições de salvamento, como SAMU e Siate ou demanda espontânea, são todos acolhidos em toda a grandeza dessa palavra, com sendo uma vida a ser cuidada”, resume.

Preparo

A enfermeira Rafalela de Carvalho endossa as palavras do médico e diz que mesmo com uma demanda mais intensa os pacientes são atendidos em tempo hábil e com o máximo de atenção que cada caso requer. “Pode até ficar aguardando os procedimentos, mas todos são atendidos dentro dos procedimentos corretos por toda a equipe. Mesmo mesclando novatos que sempre se renovam com os mais experientes há o cuidado dedicado por cada profissional visando dar a melhor atenção para todos”, frisa.

O vendedor Welton William de Jesus acompanhava um amigo na manhã dessa sexta-feira que sofreu um atentado a faca durante uma discussão. Ele conta que o amigo foi atendido de forma rápida e precisa pelos médicos e que os cuidados foram acima do que ele esperava. “Foi acolhido rápido, o atendimento do médico foi certo para dar a solução para ele e são muito atenciosos. Nota 10 para tudo o que é feito aqui no HUGO”, finalizou.