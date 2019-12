Mulher tenta subornar policial por R$ 2,5 mil para evitar flagrante, em Goiatuba 

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na noite desta quinta-feira (19/12) duas pessoas por tráfico de drogas e corrupção ativa. Na ocasião, uma mulher tentou subornar policial por R$ 2,5 mil para evitar flagrante, em Goiatuba.

Além disso, o menor E.N.S.L. e a adolescente S.R.S foram apreendidos por supostamente prestar auxílio aos demais autores de tráfico de drogas na cidade. Com um deles foi encontrada 50 gramas de cocaína.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu por meio da equipe de policiais do 29º Batalhão, que recebeu informações sobre comercialização de drogas nos setores Bananeiras e Primaveras, na cidade de Goiatuba.

Diante das informações, os policiais militares intensificaram o patrulhamento na região para averiguação.

Nesta quinta-feira (19/12) , durante um patrulhamento os policiais abordaram Kaique Santana De Sousa, que ao perceber a presença policial entrou em uma residência, local onde foi abordado.

Na residência onde mora com Cláudia Aparecida Ruffo, foi localizada uma embalagem plástica onde estavam acondicionadas 60 pedras de crack, além de certa quantidade da droga esfarelada.

Mulher que tentou subornar policial com R$ 2,5 mil agia ao lado de seu companheiro no tráfico de drogas de Goiatuba

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), no momento em que os militares localizaram a droga, Cláudia chamou um dos policiais em local reservado e tentou suborná-lo,

Na ocasião, a mulher tentou oferecer a quantia de R$ 2.500 reais para que fosse liberada. Neste momento, Cláudia recebeu voz de prisão pelo crime de corrupção ativa, além do crime de tráfico de drogas.

Dando continuidade às diligências, equipe de policiais militares também localizou a menor S.R.S, com a qual foram localizadas 02 porções de substância, conhecida como escama de peixe, pesando aproximadamente 50 gramas.

Foi apreendido ainda o menor E.N.S.L., por supostamente prestar auxílio aos demais autores de tráfico.

Diante disso, os autores foram presos e menores apreendidos, sendo todos encaminhados ao plantão da Delegacia de Polícia de Morrinhos.