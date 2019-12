PC apreende 11 máquinas caça-níqueis em Senador Canedo

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (19/12), 11 máquinas caça-níqueis em um estabelecimento de Senador Canedo.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a apreensão aconteceu durante uma operação que foi realizada nesta quinta-feira (20/12) pela Delegacia de Polícia (DP) de Senador Canedo.

Ainda segundo a corporação, os policiais militares civis apreenderam, em uma distribuidora de bebidas localizada no centro da cidade, 11 máquinas caça-níqueis.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia já foi requisitada e o proprietário do estabelecimento, responsabilizado.

Conforme o que foi divulgado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a operação foi deflagrada após levantamentos realizados pela equipe que detectou movimentação estranha no estabelecimento e passou a monitorar o local.

Após um certo período de monitoramento e realizarem levantamentos que confirmaram a existência e uso das máquinas ilícitas, os policias civis foram mobilizados efetuar a operação.

Além de apreensão de 11 máquinas caça-níqueis, PM apreendeu 4 máquinas de jogos de azar em Mineiros

Na última semana, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu quatro máquinas caça-níqueis em bar, localizado na cidade de Mineiros, a 425 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, após o flagrante o dono do bar confessou que era o dono das máquinas caça-níqueis que foram encontradas dentro de seu bar.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) a equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) realizava diligências na cidade de Mineiros com o objetivo de localizar o autor de um furto cometido momentos antes na cidade.

Durante as buscas a equipe de policiais militares procurou informações em um bar nas proximidades, cujo proprietário foi identificado como J.L. Ao entrar no local, de imediato foi verificado pela corporação a prática de jogos de azar, já que no local se utilizava quatro máquinas caça-níqueis.