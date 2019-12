PRF reforça fiscalização nas rodovias goianas após aumento de motoristas bêbados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início nesta sexta-feira (20/12) ao reforço na fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais que cortam Goiás. Segundo a corporação, o reforço se dá por ocasião dos festejos de final de ano que englobam feriados de natal e ano novo, quando movimento nas estradas se intensifica. Recentemente, a PRF divulgou números referentes a Goiás que mostraram um aumento de casos de indivíduos conduzindo bêbados e de recusa ao teste do bafômetros.

Segundo a polícia, estão planejadas ações voltadas para prevenir acidentes e, principalmente, coibir a condução de veículos sob efeito de álcool. “O mês de dezembro é característico por ser período de férias, marcado por viagens de lazer, em família ou entre amigos, provocando aumento no fluxo de veículos nas rodovias que ligam os quatro cantos do país”, explica. O período, ainda segundo a PRF, costuma ser chuvoso na região centro-oeste e a pista molhada, com movimento intenso, requer atenção redobrada por parte dos condutores.

Ainda de acordo com a polícia, 49 novos aparelhos de etilômetro foram adquiridos e estão reforçando o aparato de fiscalização. “A PRF vai intensificar os testes de alcoolemia, com tolerância zero à embriaguez ao volante”.

PRF constatou aumento de motoristas bêbados nas rodovias goianas

No ano passado, considerando o período da sexta feira que antecede o natal (21/12) até o dia 1º de janeiro de 2019, a PRF registrou 84 acidentes que resultaram no ferimento de 95 pessoas e causaram 10 mortes nas rodovias federais em Goiás. Os policiais rodoviários federais flagraram mais de sete mil infrações de trânsito nesses 12 dias, sendo que 151 motoristas estavam dirigindo sob efeito de álcool, 483 ultrapassaram em locais indevidos, 67 transportavam crianças fora da cadeirinha, 525 não utilizavam cinto de segurança. Oitenta e nove pessoas foram detidas nas Brs goianas por cometerem algum tipo de crime no último fim de ano.

O constatado aumento de casos de motoristas bêbados trafegando pelas BRs que cortam o estado de Goiás também pegou carona na subida vertiginosa do número de recusas por parte dos condutores para realização do teste do bafômetro, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a corporação, foram 569 casos confirmados de motoristas embriagados nas rodovias no ano passado contra 642 neste ano, o que representa uma variação de 12,8%. Em contrapartida, a PRF registrou 1.050 casos de recusas ao teste do bafômetro em 2018 contra 1.918 em 2019, um aumento de 82,7% de situações do tipo.