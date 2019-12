Homem tenta recuperar carro apreendido usando procuração falsa, em Caldas Novas

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na tarde desta sexta-feira (20/12), um homem que tentou recuperar carro apreendido usando procuração falsa, em Caldas Novas.

Segundo a corporação, o homem foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Em seguida foi encaminhado a delegacia de Caldas Novas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o flagrante aconteceu na tarde desta sexta-feira (20/12) quando uma equipe do 1ª CIPMRv que, durante atendimento na Barreira Fiscalização Rodoviária (BFR), atendeu um homem que queria recuperar um carro apreendido.

Aos policiais militares, o homem apresentou uma procuração dando poderes para a liberação do veículo, modelo VW/Novo Gol, que estava apreendido no pátio da Barreira.

Diante da situação e durante a fiscalização, os policiais militares perceberam que a procuração apresentada estava com rasuras e era falsa.

Na ocasião, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, previsto no Artigo 304 do CPB e conduzido ao Departamento de Polícia de Caldas Novas.

Além de procuração falsa, em outro caso PM prendeu estelionatária com documentos falsos

Em novembro deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu uma mulher acusada de ser estelionatária. Ele foi pega com vários documentos falsos e cartões de crédito, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, a mulher ainda tinha um mandado de prisão em aberto contra ela, porém o motivo não foi divulgado.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a mulher identificada como Sheila Maria Gonçalves foi presa pelos policiais militares do 41° Batalhão após a corporação ter recebido uma denúncia.

A denúncia informou que uma mulher estelionatária estaria portando vários documentos falsos, como RGs e cartões de créditos no prédio onde reside. No local foram encontrados diversos documentos falsos e joias de origem duvidosa.