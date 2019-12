Liverpool vence Flamengo por 1 a 0 e se torna campeão do Mundial de Clubes de 2019

Neste sábado (21/12) os campeões da Champions League e da Copa Libertadores se enfrentaram valendo o troféu de campeão do Mundial de Clubes 2019. No jogo, que ficou 0 a 0 durante os dois tempos regulamentares, a decisão precisou ser tomada na prorrogação, que deu vitória aos ingleses com um gol do jogador Roberto Firmino. A partida aconteceu no Khalifa Stadium, em Doha, Catar.

O jogo começou difícil para o torcedor do Flamengo, que em seis minutos deu três chances para o Liverpool atacar. A mais clara veio logo nos primeiros segundos de jogo.

O time rubro-negro, porém, provou que podia encarar o time adversário de forma justa e terminou o primeiro tempo com 58% de posse de bola. Além disso, criou chances para vencer a partida, pesando o cansaço e o desgaste de fim de temporada nos dois tempos de prorrogação.

Mesmo perdendo, o Flamengo conseguiu destaque mundial alcançando primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter com mais de um milhão de menções ao time. Com isso, para o Flamengo, a partida pode ser considerada uma das mais importante dos seus últimos anos, já que, de acordo com os internautas e torcedores, o jogo representou muito bem o Brasil.

O Liverpool, por sua vez, finalmente conseguiu seu primeiro título do mundo, depois de três decepções em finais – contra o próprio Flamengo (81), Independiente (84) e São Paulo (05).

História dos times no Mundial de Clubes

Não foi a primeira vez em que o Flamengo pegou o Liverpool com o objetivo de ser bicampeão do mundo no Mundial de Clubes. Esta é a segunda vez que as duas equipes se encontram em uma decisão, já que há 38 anos, em 1981, os brasileiros fizeram 3 a 0 nos ingleses e conquistaram o título. Dessa vez, porém, os ingleses saíram na frente.